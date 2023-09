Popucom: annunciato il platform shooter cooperativo

Hypergryph e Gryph Frontier hanno annunciato Popucom, platform shooter match-3 cooperativo in arrivo su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Non è stato svelato il periodo d’uscita. Potete vedere il trailer di presentazione in fondo alla notizia.

Questa la descrizione dalla pagina Steam:

Giocate con gli amici e utilizzate la commutazione dei colori, gli sparatutto match-3 e i poteri dei compagni per avanzare in un mondo misterioso ed estraneo. Intraprendete un’incredibile avventura per ripristinare la vita e portare nuova speranza a un pianeta devastato.

GIOCA CON GLI AMICI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA

Un’avventura fantasy in un mondo misterioso è molto più divertente con gli amici.

Lavorate in squadra! O subire una sconfitta?

Molte sfide vi attendono. Dovete lavorare insieme per progredire!

IL MONDO VA A COLORI

Nel corso del gioco, i giocatori devono cambiare i loro colori per farli combaciare con quelli di alcuni meccanismi, in modo da attivare vari effetti.

Trovate il giusto tempismo e cambiate colore per superare una serie di ostacoli.

HAI IL POTERE DI SPARARE!

Sparate il Rainbow Popper contro un Pomu per generare un altro Pomu dello stesso colore del proiettile.

L’abbinamento di tre Pomu dello stesso colore elimina istantaneamente una minaccia.

ALTRI POTENTI COMPAGNI

Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot, Power Kid…

Fate nuove amicizie nel corso della vostra avventura. Ti aiuteranno a risolvere gli enigmi e a superare gli ostacoli.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Popucom.