Scottish Games Sale: più di 50 giochi scozzesi in saldo su Steam per beneficenza

Diversi sviluppatori e publisher scozzesi hanno unito le forze per lanciare una vendita di beneficenza su Steam, attraverso l’evento Scottish Games Sale.

La Scottish Games Sale durerà fino al 14 settembre e comprende più di 50 giochi, tutti scontati per raccogliere fondi a favore del Glasgow Children’s Hospital Charity.

Il ricavato sarà destinato alla campagna “Games for the Weans” (“weans” è lo slang scozzese per “bambini”), che consentirà all’ospedale di acquistare apparecchiature di gioco, console e videogiochi adattati per i pazienti e di sostenere il Play Team dell’ospedale, che consente ai bambini di avere sempre qualcuno con cui giocare.

Tra i giochi in vendita c’è Viewfinder, il recente puzzle game in prima persona in cui i giocatori scattano foto con una macchina fotografica istantanea e le usano per manipolare l’ambiente. Il gioco, creato dal team di sviluppo scozzese Sad Owl Studios, ha attualmente un punteggio Metacritic di 84 e, mentre era in fase di sviluppo, ha vinto l’Europlay 2021.

È in vendita anche Stories Untold, il puzzle game di avventura horror a episodi, sviluppato da No Code di Glasgow e pubblicato da Devolver Digital. No Code sta attualmente lavorando a Silent Hill: Townfall, uno dei nuovi giochi in sviluppo ambientati nell’universo della saga horrror.

Presente anche la director’s cut di Broken Sword, vista anche parte dell’ambientazione in Scozia, e un’altra avventura punta e clicca, The Procession to Calvary di Joe Richardson.