Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name: diversi nuovi dettagli tra freccette, karaoke e arene infernali

Il publisher SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato nuove informazioni e screenshot per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, introducendo il Colosseo, il Carabet Club, il Pocket Circuit, il Karaoke, la Boutique, i giochi arcade e Master System e le freccette.

Colosseo

Il Castello è un parco a tema per adulti aperto solo a pochi VIP. Il suo evento di punta è l’Arena Infernale, uno spettacolo di combattimento che si tiene nel Colosseo.

Articoli Consigliati Scottish Games Sale: più di 50 giochi scozzesi in saldo su Steam per beneficenza Popucom: annunciato il platform shooter cooperativo

Arena infernale

L’Arena Infernale è ricca di ogni tipo di intrattenimento da combattimento immaginabile per stuzzicare l’appetito della sua esigente clientela. Prendete il controllo dei vostri alleati e conquistate l’arena!

Torneo – Una modalità in cui il concorrente viene messo contro uno sciame di avversari.

Hell Rumble – Una modalità in cui il concorrente viene messo contro uno sciame di avversari.

Partita evento speciale – Una modalità in cui le partite si svolgono in modo casuale e hanno regole uniche.

Hell Team Rumble – Una modalità squadra contro squadra in cui si raccolgono gli alleati per affrontare i demoni dell’inferno.

Hell Team Rumble

In Hell Team Rumble è essenziale organizzare adeguatamente la propria squadra e addestrarla. Gli alleati più resistenti devono essere posizionati in prima linea, mentre i membri di supporto e gli alleati con armi a distanza devono essere posizionati nelle retrovie. Cercate di inventare le vostre strategie per sfruttare le caratteristiche individuali della vostra squadra!

Sala dei combattenti

Nella Sala dei combattenti è possibile trovare nuovi alleati o parlare con i membri attuali della squadra per rafforzare i legami.

Si tratta di un luogo importante in cui è possibile alleviare la stanchezza dei propri alleati, quindi assicuratevi di visitare la sala.

Pacchetto caccia leggendario

Nella baia, lontano dagli occhi indiscreti del pubblico, galleggia una misteriosa nave cisterna conosciuta come il Castello.

Nel Colosseo a bordo della nave, tre leggendari yakuza del clan Tojo si sono presentati per combattere!

Rivendica la vittoria con i tuoi alleati nella resa dei conti finale!

Chi è veramente il più forte? Scopritelo in questa intensa battaglia tra leggende!

Club del Cabaret

Il Carabet Club di questa nuovo episodio è caratterizzato da modelle in carne e ossa.

Scegliete tra cinque uniche e godetevi una serata affascinante!

Una volta instaurato un rapporto con loro, è possibile che vi invitino a trascorrere un po’ di tempo in privato.

Potreste anche scoprire un altro loro lato.

Pocket Circuit

È possibile giocare al Pocket Circuit presso il CourStar, un bar e caffetteria di Sotenbori.

Il combattente del Pocket Circuit Ran sarà in grado di fornirvi nuove carrozzerie e parti di auto.

Scopri alcune delle nuove modalità, come Time Attack, in cui si gareggia per ottenere il tempo più veloce, e Rival, che ti permette di sfidare gli avversari in città.

Karaoke

La nuova canzone “Sayonara Silent Night” è stata aggiunta al Karaoke!

Puoi anche duettare con Jack-Of-All-Trades-Akame di Sotenbori!

Informazioni sulla nuova canzone

Sayonara Silent Night è la nostra prima canzone di Natale. Il testo incarna magnificamente i sentimenti di un uomo di mezza età incapace di dire all’amore della sua vita i suoi veri sentimenti. Abbiamo scritto la canzone per catturare il conflitto di Kiryu che lotta con la sua decisione di condurre una vita di solitudine. È una canzone davvero meravigliosa e speriamo che vi piaccia!

Boutique

La Boutique permette di personalizzare l’aspetto di Kiryu. Scegliete tra abiti eleganti, camicie stravaganti e un assortimento di altri capi: il suo guardaroba dipende solo da voi!

Crea il tuo ensemble unico di Kazuma Kiryu!

Arcade e Master System

Fighting Vipers 2, SEGA RACING CLASSIC 2 (NdR: Daytona USA 2) e molti altri giochi sono stati aggiunti alla sala giochi!

È inoltre possibile giocare a Galaxy Force, Flicky e altri giochi su Master System!

Freccette

La macchina delle freccette è stata aggiornata a Darts Live 3!

Alle freccette è stato aggiunto il grillo del conto alla rovescia. Sono state aggiunte anche freccette speciali a forma di rosa, forchetta e altro ancora. Non vediamo l’ora di provare questo nuovo gioco di freccette!

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store il 9 novembre. A questo link, qualora vogliate, il nostro provato dalla gamescom.