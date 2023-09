Desolatium: annunciata la data d’uscita su console del punta e clicca lovecraftiano

Nelle ultime ore il team di sviluppo Superlumen e il publisher SOEDESCO hanno annunciato la data d’uscita su console di Desolatium. L’avventura punta e clicca in prima persona che prende ispirazione dai racconti di Lovecraft arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 27 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Il gioco è previsto anche su Steam, ma sia il trailer, che il tweet degli sviluppatori, al momento parlano solo di data per console. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Proprio dalla pagina Steam, la descrizione del gioco:

Immergetevi nei noti Miti di Lovecraft in un modo completamente nuovo con questa coinvolgente avventura grafica in prima persona, Point & Click, con un sapore di Survival Horror.

Indagare e risolvere eventi misteriosi

Dovrete indagare su eventi misteriosi per scoprire chi si nasconde dietro tutta questa follia. Ma potreste trovare qualcosa che non stavate cercando, poiché la scoperta di ciò che sta accadendo vi porterà in un mondo di oscurità, terrore e follia, un mondo DESOLATO.

Esplorate una nuova avventura lovecraftiana

Partecipate, come mai prima d’ora, a un emozionante mistero basato sul Mythos di Lovecraft, pieno di enigmi, sette e divinità primordiali.

Scegliete il vostro destino

Dovrete vestire i panni di quattro personaggi con quattro percorsi e destinazioni diverse… ma attenzione! Le decisioni che prenderete possono avere conseguenze inaspettate che vi porteranno a finali diversi. Riuscirete a evitare altri omicidi? Riuscirete a scoprire chi c’è dietro o preferirete far parte di un rituale? In DESOLATIUM sarete voi a stabilire il corso dell’avventura.

Carter si sveglia su un letto in una stanza sconosciuta. Non ricorda nulla, nemmeno il suo nome; quando si guarda intorno, sospetta che qualcosa non vada bene. Deve fuggire da lì e scoprire cosa sta succedendo. Quando gli amici di Carter scoprono che è scomparso, inizia il vero viaggio. E se tutti i miti e le creature di cui hanno letto fossero reali?

Entrate nella loro testa per indagare su tutti gli indizi e i suggerimenti, ognuno con le sue abilità e caratteristiche uniche. Saranno pronti per quello che potrebbero trovare? E voi lo sarete?

Grafica iperrealistica : Ogni livello è stato generato registrando luoghi reali a 360º e integrando successivamente elementi 3D in modo molto sottile.

: Ogni livello è stato generato registrando luoghi reali a 360º e integrando successivamente elementi 3D in modo molto sottile. Audio ambisonico (8D) : genera un effetto sonoro circostante che sembra provenire da ogni direzione, creando la sensazione di trovarsi in uno scenario reale dove il pericolo si nasconde in ogni angolo…

: genera un effetto sonoro circostante che sembra provenire da ogni direzione, creando la sensazione di trovarsi in uno scenario reale dove il pericolo si nasconde in ogni angolo… Full Immersion: Desolatium sarà disponibile per PC/Mac ma, se si vuole ottenere un’immersione totale, sarà possibile utilizzare un dispositivo di Realtà Virtuale.

Qui sotto il nuovo trailer di Desolatium.