Donald Mustard: il direttore creativo di Epic Games lascia dopo 25 anni

Donald Mustard, direttore creativo di Epic Games e una delle forze trainanti del grande successo di Fortnite, ha annunciato di aver lasciato l’azienda.

Mustard, che è stato anche direttore creativo della serie Infinity Blade e di Shadow Complex, ha annunciato la notizia sui suoi social venerdì.

Il designer ha dichiarato che il team di Fortnite è ora “nelle mani migliori” e che stava lavorando a “cose enormi, sbalorditive e sorprendenti”

Ha scritto Mustard nel suo messaggio:

“Dopo un’incredibile avventura, questo mese mi ritirerò dal mio ruolo di Chief Creative Officer di Epic. Ho fatto parte di quasi 25 anni dell’industria dei videogiochi collaborando con alcune delle persone più talentuose di sempre e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme”.

“Dall’ambizioso Advent Rising, all’inizio di ChAIR dove abbiamo creato Undertow, Shadow Complex e la trilogia di Infinity Blade, fino all’onore del nostro piccolo team di entrare a far parte di Epic, ogni nuovo capitolo mi ha permesso di realizzare qualcosa di nuovo e originale. Sono particolarmente orgoglioso dell’opportunità che ho avuto di contribuire a creare e plasmare Fortnite.

“Sono fiero di aver fatto parte del team che ogni giorno cerca di portare ‘gioia e delizia’ alla community di Fortnite! Adoriamo vedervi vivere ogni momento – saltare dal Bus della Battaglia per la primissima volta, vedere il razzo spaccare il cielo, ballare con gli amici dopo una Vittoria Reale, essere risucchiati in un buco nero o essere spazzati via dal mare mentre L’Isola si capovolge – e così via!

“Non vedo l’ora di condividere il futuro di Fortnite come giocatore insieme a tutti voi! I team sono nelle mani migliori e stanno lavorando a cose enormi, sbalorditive e incredibili!!! Sono entusiasta di passare del tempo con mia moglie e la mia famiglia e sono per sempre grato a @timsweeney e alla famiglia Epic Games”.

Tim Sweeney, capo di Epic Games, ha risposto al post di Mustard: “Grazie per i momenti incredibili e i risultati ottenuti in Epic!”.

Qui sotto il tweet di Donald Mustard.

After an incredible adventure, I will be retiring from my role as Chief Creative Officer at Epic this month.

I have enjoyed nearly 25 years in the game industry collaborating with some of the most talented people ever and I am so proud of what we have made together. From the… pic.twitter.com/9KJT9Jg2jr

— Donald Mustard (@DonaldMustard) September 8, 2023