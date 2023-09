Roblox in arrivo su PlayStation e Meta Quest

Roblox arriverà sulle console PlayStation il mese prossimo. La nota piattaforma di creazione di giochi saranno disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 da ottobre, e arriverà anche per Meta Quest.

“Portare le esperienze dei nostri sviluppatori su queste due fantastiche piattaforme è un passo significativo per rendere Roblox disponibile su tutti i dispositivi più diffusi”, si legge nel comunicato. “E non ci fermeremo qui”.

Roblox è stato originariamente rilasciato su PC nel 2006, per poi essere portato su iOS nel 2012 e su Android nel 2014.

La piattaforma ha fatto il suo debutto su console nel 2015, quando è stata rilasciata per Xbox One (ed è ora giocabile anche su Xbox Series X/S). Negli anni successivi il titolo non aveva ancora visto la luce su console Sony o Nintendo.

In una dichiarazione rilasciata a seguito di un discorso programmatico alla Roblox Developer Conference di San Francisco, è stato dichiarato quanto segue: “Finalmente abbiamo annunciato che il mese prossimo oltre 150 milioni di possessori di console PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno accedere al catalogo completo di esperienze Roblox”.

Oltre alla nuova versione PlayStation, la società ha annunciato che aggiornerà anche la versione Xbox. L’aggiornamento dell’app per Xbox “consentirà un nuovo look, aggiornamenti frequenti (con accesso alle ultime funzionalità), raccomandazioni di contenuti migliorate e un’esperienza utente migliorata”.

Qui sotto il tweet che mostra la piattaforma in arrivo il trailer su PlayStation e Meta Quest.

More than 65 million people are on Roblox every day, enjoying immersive experiences and connecting with others all over the world. Soon, Roblox will be accessible to even more people to enjoy – on Meta Quest and PlayStation. pic.twitter.com/Tzvpa5UMFs

— Roblox (@Roblox) September 8, 2023