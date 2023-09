Assassin’s Creed Codename Red: rumor dicono che è completamente giocabile, con dettagli ufficiali in arrivo ad inizio 2024

Tra i diversi titoli della saga dell’assassino annunciati all’Ubisoft Forward di settembre 2022, c’era anche Assassin’s Creed Codename Red, titolo ambientato nel Giappone feudale. E un recente articolo di Tom Henderson pubblicato su Insider Gaming ha fornito alcuni potenziali nuovi dettagli su cosa aspettarsi dal gioco.

Henderson ha ribadito che il titolo avrà due protagonisti giocabili: un samurai maschio rifugiato in Africa e una shinobi femmina. Entrambi i personaggi saranno dotati di abilità e armi uniche che i giocatori potranno utilizzare durante il gioco.

Per Henderson Assassin’s Creed Codename Red prenderà in prestito alcune meccaniche stealth dal franchise di Splinter Cell. I giocatori potranno, ad esempio, utilizzare le ombre per nascondersi dai nemici o spegnere le torce per togliere la luce e favorire i movimenti furtivi. I giocatori avranno anche la possibilità di nascondere i corpi.

Il titolo sarà caratterizzato anche da ambienti distruttibili. Anche se non è chiara la portata della distruttibilità, i giocatori saranno in grado di “rompere tutto ciò che ci si potrebbe aspettare di rompere nella vita reale” con gli strumenti a loro disposizione, come ad esempio sfondare una porta a vetri per aprirla.

In più, voci dietro le quinte, sembrerebbero far intendere che Assassin’s Creed Codename Red è già completamente giocabile dall’inizio alla fine, con uscita pervista per le vacanze di Natale del 2024: Ubisoft starebbe poi pianificando di rivelare i primi dettagli ufficiali all’inizio del prossimo anno.

Non ci resta dunque che aspettare novità ufficiali in merito che confermino (o smentiscano), queste voci.