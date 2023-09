Mass Effect: il nuovo capitolo potrebbe non essere open world

Dragon Age: Dreadwolf è il gioco su cui BioWare sta concentrando tutta la sua attenzione in questo momento, ma una volta uscito il gioco di ruolo fantasy (che potrebbe arrivare alla fine del 2024), lo studio si concentrerà sul prossimo capitolo del franchise di Mass Effect. Il gioco di ruolo fantascientifico è attualmente in fase di pre-produzione, il che significa che ci sono molte cose che non sappiamo ancora, ma sembra che alcuni dettagli cruciali siano comunque filtrati.

Parlando recentemente al podcast di Xbox Two, il giornalista di Windows Central Jez Corden ha affermato che il prossimo gioco di Mass Effect potrebbe abbandonare la formula open world introdotta in Mass Effect: Andromeda, per adottare invece nuovamente la struttura più lineare della trilogia originale di Mass Effect.

Corden ha dichiarato:

Ho sentito dire che Mass Effect abbandonerà l’open world e tornerà alla sua formula classica. Non so se sia accurato al 100%, ma è una voce di corridoio.

Naturalmente, come già detto, il gioco è ancora in fase di pre-produzione, il che significa che è molto probabile che ci siano molte cose sull’esperienza di gioco che nemmeno BioWare ha ancora definito, quindi il fatto che il gioco finisca o meno per essere open world potrebbe non essere ancora stato deciso concretamente.

Tuttavia, dato che Mass Effect: Andromeda ha ricevuto molte critiche per la sua implementazione del design open world (tra le altre cose), non sarebbe sorprendente vedere BioWare tornare a ciò per cui la serie è tradizionalmente conosciuta.