Horizon Forbidden West Complete Edition classificata per PS5 dall’IMDA

Sembra che Sony e Guerrilla si stiano preparando a rilasciare una nuova edizione di Horizon Forbidden West per PlayStation 5. Il gioco di ruolo d’azione open world originariamente lanciato per PS5 e PS4 a febbraio dello scorso anno, ma Horizon Forbidden West: Complete Edition è stato classificato per PS5 dal rating board di Singapore, la Infocomm Media Development Authority (IMDA).

In base al nome, si potrebbe supporre che l’edizione completa del gioco includerà sia l’esperienza base, sia Burning Shores (trovate qui la nostra Recensione), l’espansione lanciata per PS5 all’inizio di quest’anno. Sony, ovviamente, deve ancora fare un annuncio ufficiale in merito, anche se, dato il fatto che le valutazioni di certificazione generalmente tendono ad avvenire tardi nel processo dietro le quinte, è possibile che una conferma non sia troppo lontana. La valutazione IMDA menziona solo PS5 come piattaforma, anche se dovrebbe essere interessante vedere se la Complete Edition verrà lanciata anche per PC, seguendo le orme di Horizon Zero Dawn. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West è disponibile su PS5 e PS4, mentre Burning Shores è disponibile solo su PS5.