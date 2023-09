PlayStation: nuovi rumor sul possibile State of Play o Showcase

Continuano i tanti rumor legati al possibile ed imminente arrivo di un nuovo State of Play o PlayStation Showcase. Stavolta però le indiscrezioni hanno acquistato maggior rilievo, soprattutto se a diffonderle è stato il noto insider “Shinobi602”, che nel suo curriculum vanta tra i tanti leak quelli legati ad Horizon Zero Dawn (addirittura 6 mesi prima del reveal ufficiale) e The Last of Us Part 2.

L’insider ha partecipato ad una discussione creatasi sul forum Resetera cui argomento è la mancanza comunicazione de parte di Sony Interactive Entertainment, affermando che “la settimana si è appena conclusa”. Con questa frase, “Shinobi602” avrebbe fatto intendere che questa settimana potrebbero arrivare sia l’annuncio dell’evento, sia il giorno in cui questo si terrà.

Questo ipotetico PlayStation Showcase/State of Play, se realmente verrà annunciato da Sony, avrà il compito di migliorare la performance dell’ultimo evento dell’azienda nipponica, che ha deluso e di molto le aspettative degli utenti PlayStation, proponendo per la maggior parte della presentazione soltanto titoli third-party e indie e offrendo come gioco first-party il solo Marvel’s Spider-Man 2. Vi invitiamo a seguirci per scoprire se il tanto atteso annuncio della nuova presentazione si concretizzerà oppure no, ma se a dirlo è stato il buon Shinobi non possiamo che dirvi che qualcosa di concreto si sta realmente muovendo!