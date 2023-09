Marvel’s Spider-Man 2: pubblicati nuovi screenshot di New York

Marvel’s Spider-Man 2 sarà un gioco molto più grande dei suoi predecessori, con lo sviluppatore Insomniac Games che ha confermato che l’open world di New York del prossimo sequel sarà circa il doppio dei due capitoli precedenti della serie. Nuovi quartieri verranno aggiunti come Queens ( dove è possibile visitare anche la casa di zia May ) e Brooklyn, mentre sarà presente anche Coney Island , anche se sembra che un punto di riferimento degno di nota di New York non sarà presente nel titolo. Di recente, sono stati pubblicati due nuovi post del gioco che mettono in evidenza il costume Simbionte e Lizard.

I nuovi screenshot provengono da un articolo recentemente pubblicato dal New York Times e mostrano una serie di luoghi che i giocatori potranno visitare nell’open world. Nello specifico, le immagini, che potete vedere qui sotto, mostrano Times Square, il Washington Square Arch a Greenwich e quella che sembra essere Coney Island. Inoltre, il Chrysler Building non sarà presente nel gioco, poiché lo sviluppatore non è riuscito a raggiungere un accordo con i proprietari dei diritti d’autore dell’edificio. Sebbene il grattacielo fosse presente nell’ambientazione open world del titolo originale del 2018, mancava in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales del 2020 a causa dello stesso problema. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.