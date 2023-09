Sonic Superstars: il nuovo trailer rivela la colonna sonora di Pinball Carnival Zone Act 1

Sonic Superstars di Sega è uno dei tanti titoli che l’editore porterà al Tokyo Game Show 2023 alla fine di questo mese. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo video che mette in risalto l’incredibile musica del gioco, composta da Rintaro Soma (che ha lavorato su Sonic Frontiers). La colonna sonora di Pinball Carnival Zone Act 1 offre un’atmosfera da festa grazie alle luci brillanti. A differenza di Frontiers, Sonic Superstars è un tradizionale platform 2D a scorrimento laterale e prevede la modalità cooperativa per quattro giocatori con Sonic, Tails, Amy e Knuckles come personaggi giocabili. Il titolo è anche il primo gioco della serie a presentare zone completamente nuove, senza ripetizioni di titoli precedenti. Di seguito una panoramica di Sonic Superstars tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Caratteristiche

Un classico rivisitato: il platformer d’azione supersonico in 2D a scorrimento laterale amato e conosciuto da tutti è riproposto con grafiche interamente 3D, nuovi poteri e abilità, una nuova ambientazione e nuove modalità di gioco.

Poteri e abilità mai visti: sprigionate il potere dei Chaos Emerald per moltiplicarti, risalire le rapide, rallentare il tempo, scoprire segreti nascosti e altro ancora.

Sonic Superstars verrà lanciato il 17 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.