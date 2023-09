Alone in the Dark: il nuovo trailer si focalizza sul design dei mostri

Il franchise di Alone in the Dark è rimasto inattivo ormai da molto tempo, ma in questa nuova era d’oro dei giochi horror, THQ Nordic e Pieces Interactive sperano di dargli nuova vita con il suo prossimo riavvio. Mancano ancora alcuni mesi al lancio del survival horror, e THQ Nordic ha offerto un altro sguardo in un nuovo trailer panoramico dietro le quinte che si concentra sui mostri che incontrerete nel gioco.

Il video – che potete vedere qui sotto, per gentile concessione di IGN – vede Guy Davis, concept designer delle creature di Alone in the Dark, parlare del processo di progettazione dei mostri del gioco e assicurarsi che siano adeguatamente minacciosi e spaventosi per il giocatore. THQ Nordic ha confermato che avrebbe spostato la data di uscita per evitare scontri con Marvel’s Spider-Man 2 e Alan Wake 2, entrambi in arrivo a fine ottobre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa rivisitazione del classico gioco survival horror Alone in the Dark Questa lettera d’amore per l’innovativa versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto. Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Alone in the Dark è previsto per il 16 gennaio 2024 su PS5, Xbox Series X/S e PC.