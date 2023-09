Gotham Knights valutato dall’ESRB per Nintendo Switch

Gotham Knights (trovate qui la nostra Recensione) è stato valutato per Nintendo Switch, suggerendo che un annuncio potrebbe essere imminente. Il gioco, che è stato rilasciato originariamente per le console PlayStation 5 e Xbox Series lo scorso anno, potrebbe essere destinato alla console Nintendo a seguito di una valutazione dell’ESRB, il comitato di valutazione che copre il Nord America. Il titolo ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei giocatori, in parte a causa di problemi di prestazioni che hanno visto le versioni della console bloccate a 30 FPS. Di seguito una panoramica di Gotham Knights tramite Steam:

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora. Pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o in cooperativa e sventa le attività criminali in cui ti imbatti. L’eredità che lascerai inizia ora. Unisciti ai Cavalieri.

Ricordiamo che Batman: Arkham Trilogy uscirà per Switch il 13 ottobre. La raccolta, contiene Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Inoltre, sarà disponibile un bundle con tutti i DLC rilasciati in precedenza, segnerà la prima volta che la serie apparirà su Switch. La trilogia è stata sviluppata per Nintendo da Turn Me Up Games, che in precedenza ha gestito le versioni Switch di It Takes Two, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Borderlands Legendary Collection.

