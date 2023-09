Super Bomberman R 2 Recensione: bombe da orbi!

Super Bomberman R 2 è l’atteso sequel del recente Super Bomberman R, titolo che ha traghettato la serie cult storica degli anni ottanta in epoca moderna, ottenendo un enorme successo e portando nuovi fan all’iconico bombarolo pazzo di Hudson Soft. Un seguito senza mezze misure, ricco di tante feature divertenti, personaggi bizzarri, giocabilità, come da tradizione, altissima, e divertimento a profusione. Un tripudio orgiastico di esplosioni, trappole ed agguati, con un occhio di riguardo al multiplayer, e ben 64 giocatori contemporanei che possono sfidarsi tra loro. Mettete da parte i Tripla A mastodontici e preparatevi ad esplodere di gioia in un titolo semplice ma intrigante, che ribadisce l’unicità della saga a cui appartiene. Bomberman è tornato, finalmente!

In principio le prime bombe scoppiarono sugli Home Computer nipponici, la saga quarantennale di Bomberman

In molti, anche tra i più esperti di Retrogaming, pensano che la saga di Bomberman sia nata ai pur vetusti tempi del Nintendo Entertainment System, piattaforma sulla quale, in verità, il bombarolo ha solo trovato la maggior fama, grazie a Bomberman per NES, datato 1985, che trovate recensito in questa pagina. Ma per riscoprire le vere origini del folle ed “esplosivo” maze game bisogna spostarsi su una piattaforma diversa, ovvero gli Home Computer nipponici, tra cui spiccano quelli di standard MSX, dove, un paio di anni prima, nel lontano 1983, troviamo Eric & The Floaters. Esattamente quaranta anni fa, infatti, debutta il primo vero capitolo del franchise, ideato dal leggendario Shinichi Nakamoto e sviluppato da Hudson Soft. Un episodio graficamente molto diverso dallo standard visivo poi consacrato proprio sull’otto bit di Nintendo, ma in cui gli elementi base del titolo ci sono già tutti. Il gioco si svolge in un semplice labirinto, con elementi e nemici, palloncini antropomorfi chiamati appunto Floaters, eliminabili a colpi di bombe. Graficamente l’opera predilige il rosso ed il nero, anche per motivi tecnici legati ai limiti di alcuni sistemi e dei monitor CRT monocromatici o a fosfori verdi diffusi all’epoca. Il successo su MSX, Fujitsu FM-7, Sharp X1 ed MZ Series, NEC PC-6001 e PC-88 porta presto ad alcune conversioni internazionali come quella per Sinclair ZX Spectrum del 1984 che fanno da apripista al port per NES ed al successo enorme di Bomberman, che già, in alcune versioni presentava a schermo il nome inglese Bomber Man.

Tra i cinque continenti le versioni del gioco per i sistemi più svariati ad otto e sedici bit, a volte offrono nomi differenti, tra cui ricordiamo Robowarrior / Bomber King per NES del 1987, Dynablaster per Amiga del 1990, Atomic Punk per Game Boy dello stesso anno e ben due versioni Arcade successive. Durante gli anni novanta la serie esplode letteralmente, con nuovi eccezionali capitoli per NEC-PC Engine, del resto Hudson Soft è partner e first party di NEC stessa, le console dedicate Hi-Ten, svariati capitoli per SNES intitolati Super Bomberman, che danno il nome ai due titoli moderni, Mega Bomberman per Mega Drive ed anche interessanti spin-off come Wario Blast, in cui l’eroe Nintendo incontra il bombarolo su Game Boy o Bomberman B-Daman, basato su un puzzle giapponese, sempre per SNES. Con l’arrivo dei 32 bit si fanno valere Saturn Bomberman sui lidi SEGA, con ben trentadue giocatori in multi locale, Bomberman 64 su Nintendo 64, che esplora per la prima volta i mondi in 3D ed il più tradizionale Bomberman World per PlayStation. Negli anni duemila il franchise affronta pure nuovi generi tra cui le corse di Bomberman Kart ed il baseball di Bomberman Hardball su PS2 e persino gli RPG! Senza dimenticare la “realtà virtuale vettoriale” del Virtual Boy. Con l’acquisizione di Hudson Soft nel 2012 il franchise passa sotto gestione Konami, che tuttora pubblica nuovi giochi, seppur più diradati. Ad oggi esistono oltre ottanta titoli dedicati all’infaticabile bombarolo (divisi su ben 40 sistemi diversi), che si è decisamente guadagnato un posto di prima linea nella storia dei videogiochi.

Super Bomberman R 2: un gameplay divertente, vario, esplosivo e vincente!

Ci eravamo lasciati ad inizio estate del 2018 con Super Bomberman R – Shiny Edition, che trovate in questa pagina. L’annuncio di un seguito di Super Bomberman R ha subito fatto felici i fan, ed oggi. finalmente, il sequel arriva nelle nostre mani. L’enorme successo della versione da giocare in rete, Super Bomberman R Online ha decisamente convinto Konami a spingere forte sull’acceleratore della componente multiplayer, del resto cavallo di battaglia del franchise dai tempi di SNES, dove esiste un adattatore a forma di testa di Bomberman e Saturn, come abbiamo detto nel paragrafo storico. Super Bomberman R 2 conferma le caratteristiche già presenti nel prequel, aggiungendo notevoli novità sul piatto. C’è davvero moltissima carne al fuoco, o verdura nella zuppiera, se preferite un modo di dire vegano. Il gioco è davvero divertente e coinvolgente sia giocato in solitaria, anche in multi locale, con un controller per giocatore, ma rende al suo massimo, ovviamente, una volta collegati in rete. I ricchi contenuti partono dalla semplice “Modalità Storia”, per giocatore singolo, dove si possono affrontare in sequenza decine di livelli di complessità progressiva, divisi in evocativi pianeti differenti per caratteristiche fisiche, assieme agli otto personaggi principali giocabili, i Bomber colorati, con tanto di donzelle Bomber Girl, Rosa e Azzurra, oltre a cinque Special Bomber sbloccabili ed ai nuovi companion chiamati Ellon. Questi ultimi in alcune frangenti ci seguiranno in gruppo ricordando moltissimo i Flykies di Sonic 3D. L’iniziale modalità “Battaglia” si divide in “Scontro a posizioni”, dove si disputano battaglie online tra giocatori dotati di abilità simili, “Scontro privato” uno contro uno, ed infine “Modalità Battaglia Offline“. La terza è l’ideale per serate all’ultimo scoppio tra amici del resto ricordiamo che Hudson Soft è stato, storicamente, il creatore della serie Mario Party, ed è quindi maestro per le meccaniche party game tra amici.

Se siete dei lupi solitari o i vostri amici sono tutti impegnati a giocare a Starfield, che trovate qui, i tre opponenti possono essere impersonati dalla CPU. In questa variante è possibile modificare i membri, le regole e scegliere il livello, tra otto battlefield classici (oltre tre sbloccabili) a scelta o uno casuale. Sarà però la “Modalità Battaglia Online” a far letteralmente andare fuori di testa gli amanti delle sfide via web, affrontando sui server di Konami avversari provenienti da tutto il mondo. Importante ricordare che per giocare online su alcuni sistemi bisogna possedere gli abbonamenti appositi, nella versione da noi provata, PlayStation 4, ad esempio, bisogna essere utenti del PlayStation Plus. Già conosciamo alcune delle varianti della online battle, ovvero la classica “Standard”, su cui i fan della saga hanno letteralmente speso centinaia di ore di gioco, “Gran Premio”, che consiste in una battaglia all’ultima bomba tra due squadre differenti. In questa variabile si creano degli alleai e degli avversari. la spettacolare variante “Battaglia 64”, come già detto nel capello della recensione, coinvolge ben 64 giocatori online, in una versione multischermo id in salsa battle-royale, sullo stile di PAC-MAN 99, che abbiamo recensito qui. Oltre alle tre varianti già note si aggiunge in Super Bomberman R 2 una quarta ed inedita variante detta “Castello” grande novità del titolo, in cui si combatte una avvincente battaglia di tipo asimmetrico a squadre, per proteggere (o conquistare) il prezioso forziere del maniero. Concludono l’offerta ludica lo speciale Editor di livelli, da usare nel Castello, ma anche sulla mappa della storia in singolo, in ci ci si può sbalordire in creatività, condividendo infine la propria creazione online, e la Stanza personalizzata in cui le regole non le fa il game designer, ma il giocatore.

La purezza stilistica di un Maze Game senza tempo

Il comparto audiovisivo di Super Bomberman R 2 è esattamente quello che ci saremmo aspettati di trovare, ne più ne meno, classico, rispettoso della storia della saga, tondeggiante, colorato e ben animato. Personaggi, nemici, accessori, fiammelle, bombe, scenari e tutto il resto sono in perfetta sintonia con gli stilemi manieristici della serie, seppur aggiornati, ovviamente, alle realizzazioni attuali del mercato videoludico moderno. Il tutto è infatti realizzato con l’ultima versione del motore grafico Unity, utilizzato dagli sviluppatori in modo sapiente. Già il peso relativamente notevole del gioco, di cui ci accorgiamo in fase di download, di ben 8 GB, fa capire che la ricchezza di contenuti è davvero alta. Alla grafica si uniscono infatti i sottotitoli, in ben cinque lingue, tra cui italiano, e le voci, disponibili sia localizzate in inglese per U.S.A. ed Europa, sia nell’originale giapponese. Gli otto personaggi, i fratelli Bomberman, sei ragazzi e due ragazze, sono ben doppiati in un buon inglese, ognuno con voci differenti. La storia ha una impostazione epica, ma non manca di divertenti momenti umoristici. Nella modalità Battaglia le arene hanno differenze principalmente strutturali, ed è soprattutto nella Modalità Storia in single player che possiamo godere al meglio del game design, classico ma molto ispirato.

Ogni pianeta è ben caratterizzato e la comoda Astromappa ci guida alla sua scoperta. Nei tanti filmai di raccordo in FMV, che soprattutto nella modalità storia sono fondamentali per seguire la trama, non solo facciamo conoscenza con i nostri nemici, i misteriosi alieni malvagi chiamati Lugion, ma possiamo godere di una blanda trama fantascientifica impostata in stile anime, con grafica deliziosamente cartoon, davvero evocativa. Del resto è proprio la modalità in single player che può offrire il maggior sforzo creativo agli sviluppatori del gioco. Essendo la nuova serie Super Bomberman R un vero seguito spirituale degli indimenticabili Super Bomberman per Super Nintendo, del resto, il gameplay mescola il genere Maze Game con l’Adventure, una spruzzata di elementi puzzle, con tanto di EXP crescente per i personaggi in stile ruolistico, lasciando largo respiro al level design, davvero ben realizzato e gradevole agli occhi. Il comparto sonoro è di stampo classico, melodie tipiche orientali che citano spesso i vecchi episodi della ormai quarantennale saga. Tra motivetti di stampo eroico, marcette solenni, e momenti concitati nelle battaglie le nostre orecchie saranno davvero deliziate. Non c’è che dire, Konami Digital Entertainment ha fatto davvero un buon lavoro. Trovate il sito ufficiale del gioco realizzato da Konami a questo LINK. Se siete amanti di Fall Guys troverete nello store anche un personaggio giocabile legato alla serie. Non ci resta che tuffarci, ancora una volta, nelle meraviglie dell’Universo Bomberman.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC

Sviluppatore: Konami Digital Entertainment

Publisher: Epic Games

Super Bomberman R 2 è disponibile a partire dal 12 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Personal Computer tramite Steam ed Epic Games. sia le versioni fisiche che digitali verranno commercializzate nella fascia mid-price al prezzo di 49.99 euro. Per la gioia dei fan il gioco supporta in pieno il cross-play tra le diverse piattaforme. Un titolo che offre davvero tantissimo divertimento, sia in solitaria che in multiplayer locale, in stile anni novanta, che soprattutto nelle battaglie online. Oltre alle tre modalità già note spicca la grande novità della variante Castello, che vi terrà letteralmente incollati allo schermo. Il re Bomberman, icona storica dei videogiochi, è finalmente tornato.