Final Fantasy VII Ever Crisis: disponibile l’evento Beach Festival Fun

Per Final Fantasy VII Ever Crisis (trovate qui la nostra Recensione), il nuovo titolo di Square Enix e Applibot disponibile su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play, è disponibile il primo evento in-game chiamato Beach Festival Fun. Di seguito una panoramica del gioco:

Rivivi i momenti più memorabili di Final Fantasy VII e vivi il viaggio di un giovane eroe Sephiroth.

Scopri storie classiche e nuove all’interno dell’universo di Final Fantasy VII presentate in un look in stile retrò combinato con una grafica moderna e splendidamente resa, facilmente accessibile in movimento. Unisci i tuoi personaggi preferiti e personalizza ognuno di essi con equipaggiamenti e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia in singolo o cooperativa. Scopri la storia mai raccontata prima di un giovane eroe, Sephiroth. Incontra nuovi personaggi lungo la strada e gioca nei panni di eroi iconici, come Cloud e Zack, nelle trame epiche dell’originale Final Fantasy VII e Crisis Core: Final Fantasy VII in puntate episodiche. Immergiti in una battaglia basata sui comandi dal ritmo frenetico e magnificamente resa evoluta da Active Time Battle di Final Fantasy VII, ora rinnovata per giocare senza problemi su dispositivi mobili con grafica di alta qualità. Le battaglie mettono in risalto i classici elementi RPG di Final Fantasy come Abilità, Materia, Evocazioni e Limit Break da batticuore, supportando al contempo funzionalità aggiuntive su dispositivi mobili come la modalità automatica e la velocità di battaglia che rendono il gioco ancora più divertente da giocare. Forma un party con i tuoi personaggi preferiti dai titoli della serie Final Fantasy VII, come Cloud, Tifa, Aerith, Zack e altri. Vestili con il nuovo equipaggiamento esclusivo di Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Articoli Consigliati Risiko! arriva in una nuova veste contemporanea per i più giovani Atari 2600 Plus: sono aperti i pre-ordini

Final Fantasy VII Ever Crisis è disponibile su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.