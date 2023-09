Atari 2600 Plus: sono aperti i pre-ordini

PLAION, publisher e sviluppatore di videogiochi leader a livello globale, e Atari, uno dei brand di consumo e produttori di intrattenimento interattivo più iconici al mondo, annuncia oggi che è ora possibile effettuare il pre-ordini dell’Atari 2600 Plus (trovate qui la nostra Anteprima), riproduzione fedele e moderna della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980. Il nuovo Atari 2600 sarà disponibile il 17 novembre 2023 ed è ora possibile pre-ordinarla presso retailer selezionati al prezzo di € 119,99. Per maggiori informazioni su Atari 2600 Plus visita il sito ufficiale qui.

L’iconico hardware può essere preordinato in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Serbia, Slovenia, Svizzera, Regno Unito e Irlanda; è inoltre disponibile per il pre-ordine in Australia e Nuova Zelanda. La nuova versione ha in dotazione una cartuccia di giochi 10 in 1 e un CX40+ Joystick controller per un tocco di nostalgia in più. È disponibile per il preordine anche il CX-30 Paddle Controller con cartuccia multigioco 4 in 1, al prezzo di € 34,99. Il CX-40 Joystick standalone sarà venduto al prezzo di € 22,99. Altri titoli di lancio, tra cui le cartucce di Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump, saranno disponibili anche per Atari 2600 Plus al prezzo di € 29,99. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Goditi i tuoi giochi Atari 2600 e 7800 preferiti su un unico sistema! L’Atari 2600+ non solo svolge la doppia funzione della cartuccia, ma dispone anche della modalità HDMI e widescreen per una facile connettività ai televisori moderni. Entra subito nel vivo con il joystick CX40+ incluso e una cartuccia di gioco 10 in 1 che include alcuni dei giochi Atari più famosi come Adventure®, Missile Command e Yars’ Revenge. Il sistema viene fornito con un joystick CX40+ che è stato amorevolmente ricreato con le stesse specifiche dell’originale e una cartuccia di gioco 10 in 1 con alcuni dei giochi Atari più famosi.

