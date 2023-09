Embracer Group starebbe valutando l’idea di vendere Gearbox Entertainment

Embracer Group sta considerando diverse opzioni per The Gearbox Entertainment Company, compresa la vendita: a dichiararlo a a Reuters sono tre persone che hanno familiarità con la questione.

Due di queste persone hanno fatto sapere che l’holding company svedese ha ricevuto l’interesse di terzi disposti ad acquistare Gearbox Entertainment, che aveva acquisito per la prima volta nel febbraio 2021. Embracer Group starebbe lavorando con Goldman Sachs e Aream & Co. per valutare la vendita.

Nonostante l’interesse da parte di terzi, le fonti hanno comunque sottolineato il fatto che l’accordo potrebbe non avvenire.

I rappresentanti di Embracer Group e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare quando sono stati contattati da Reuters.

A giugno Embracer Group aveva annunciato un programma di ristrutturazione su larga scala che prevedeva licenziamenti, chiusura di studi e cancellazione di giochi. Da allora ci sono stati numerosi licenziamenti e recentemente Volition, lo sviluppatore di Saints Row, ha chiuso i battenti dopo 30 anni di attività.

Ricordiamo che Gearbox è lo studio noto soprattutto per aver sviluppato la serie Borderlands, ma è anche publisher di diversi titoli, tra cui Have a Nice Death, Remnant II e del il prossimo Relic Hunters Leggende.

Vedremo dunque se arriveranno novità in merito a questa eventuale vendita di The The Gearbox Entertainment Company, noi ovviamente vi aggiorneremo in merito.