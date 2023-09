Cities Skylines II: il nuovo dev diary mostra cinematic camera e photo mode

Cities Skylines II arriverà PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass, il 24 ottobre (come svelato all’Xbox Games Showcase). Nel frattempo, Paradox Interactive ha pubblicato il suo tredicesimo dev diary della serie feature highlights, per parlare delle varie caratteristiche del gestionale. Questo episodio è incentrato su cinematic camera e photo mode, potete vedere il video in fondo alla notizia.

Articoli Consigliati Embracer Group starebbe valutando l’idea di vendere Gearbox Entertainment Starfield: quando arriveranno i futuri DLC?

Qui sotto un estratto del post ufficiale:

In questa puntata, esamineremo una funzione che vi aiuterà a catturare i momenti più memorabili della vostra città! Le modalità Cinematic e Free Camera sono completamente diverse da quelle che conoscete in Cities: Skylines. La differenza tra le due è davvero tra il giorno e la notte. In Cities: Skylines II, entrambe le modalità sono accessibili facendo clic sul pulsante Modalità foto situato nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia utente principale. Da qui è possibile immergersi nel mondo della fotografia e della cinematografia e immortalare la propria città in tutta la sua gloria, il suo caos o la sua follia da spaghetti road con i propri amici o altri giocatori!

La potenza di questi strumenti è resa evidente dal fatto che il trailer del gioco è stato girato utilizzando la funzione Cinematic Camera integrata, e il diario di oggi è qui per aiutarvi a navigare tra le opzioni in modo che anche voi possiate catturare incredibili filmati della vostra città!

Qui sotto potete vedere il tredicesimo dev diary di Cities Skylines II.