SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: le versioni PS5 e Xbox Series X/S arrivano ad ottobre

Già disponibile su PC, Switch, Xbox One e PlayStation 4 (qui la nostra recensione), SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake riceverà a breve la sua versione per console di attuale generazione. THQ Nordic ha infatti annunciato che l’avventura sviluppata da Purple Lamp con protagonista la spugna e Bikini Bottom arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 16 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Chi possiede già il gioco (nelle relative console più vecchie) riceverà un aggiornamento gratuito per le nuove versioni. Inoltre, è sono in arrivo ulteriori aggiornamenti tramite patch:

PlayStation5 + PlayStation4:

Nuova funzione – Modalità foto! Applica uno dei 19 filtri diversi per migliorare le tue foto.

Nuovi costumi

– È ora disponibile il nuovo costume “Re Doubloon” per raccogliere tutti i dobloni.

– È ora disponibile il nuovo costume “Plush Gary” per sbloccare tutti i premi.

Miglioramenti

– Supporto dell’uscita audio del controller DualSense quando si raccolgono gli oggetti.

– Supporto dei trigger adattivi DualSense quando si utilizzano le azioni di soffiaggio della barriera corallina e gancio oscillante.

Xbox Series X/S + Xbox One:

Nuova funzione – Modalità foto! Applicate uno dei 19 filtri diversi per migliorare le vostre foto.

Nuovi costumi

– È ora disponibile il nuovo costume “Re Doubloon” per raccogliere tutti i dobloni.

– È ora disponibile il nuovo costume “Plush Gary” per sbloccare tutti i premi.

PC (Steam, GOG, Epic)

Nuova funzione – Modalità foto! Applica uno dei 19 filtri diversi per migliorare le tue foto.

Nuovi costumi

– È ora disponibile il nuovo costume “Re Doubloon” per raccogliere tutti i dobloni.

– È ora disponibile il nuovo costume “Plush Gary” per sbloccare tutti i premi.

Correzioni di bug (tutte le piattaforme)

Corretto un raro bug per cui il salvataggio smetteva di funzionare.

Corretto un bug per cui il tempo di gioco non veniva messo in pausa durante la schermata di caricamento.

Molte correzioni generali per migliorare la stabilità e la giocabilità del gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.