The Crew Motorfest: trailer di lancio live-action

Mancano pochi giorni all’uscita di The Crew Motorfest, nuovo capitolo della serie racing targata Ubisoft. Il gioco, ambientato sull’isola di O’ahu, nelle Hawaii arriverà infatti il 14 settembre su PC (Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S: nell’attesa gli sviluppatori hanno fatto uscire il trailer live-action, che potete vedere in fondo alla notizia, dove si vedono Lamborghini Huracán Tecnica, la Porsche Taycan Turbo S e la Nissan Z sotto le note di The Sweet Escape.

Ricordiamo che sarà possibile giocare gratuitamente al gioco per 5 ore, dal 14 al 17 settembre.

Articoli Consigliati Hauma: disponibile la visual novel noir, trailer di lancio SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: le versioni PS5 e Xbox Series X/S arrivano ad ottobre

Questa la descrizione del gioco dalla pagina dell’Epic Games Store:

ESPLORA UN FRENETICO MONDO APERTO HAWAIANO

The Crew Motorfest si svolge in uno dei luoghi più straordinari al mondo: l’isola di O’ahu, nelle Hawaii. Partecipa a gare su strada ad alta velocità nella vivace città di Honolulu, metti alla prova le tue abilità nel fuoristrada sulle pendici di un vulcano o padroneggia la curva perfetta sulle piste.

CELEBRA TUTTI GLI ASPETTI DELLA CULTURA AUTOMOBILISTICA

Goditi una varietà di emozionanti attività di guida e scegli come divertirti con le tue auto! Scopri le playlist e tuffati nelle campagne a tema per esplorare gli universi più entusiasmanti della cultura automobilistica, tra cui le muscle car americane, le corse su strada in stile giapponese e le leggendarie auto del passato!

COLLEZIONA LE AUTO PIÙ LEGGENDARIE

Gareggia contro i tuoi avversari, sfoggia il tuo stile, colleziona auto celebri e molto altro! Supera ogni sfida e arricchisci la tua collezione con i veicoli più leggendari mai creati.

Qui sotto potete vedere il trailer live-action di The Crew Motorfest, mentre a questo link potete vedere il filmato mostrato all’Opening Night Live di agosto.