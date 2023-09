Hauma: disponibile la visual novel noir, trailer di lancio

Da oggi 11 settembre è disponibile su PC (Steam) Hauma, visual novel a tinte noir. Per l’occasione il publisher Assemble Entartainment e il team di sviluppo SenAm Games hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo al video.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Hauma è una visual novel noir di deduzione ambientata nel cuore di Monaco. Mettetevi nei panni di Judith, un’ex detective con un’arguzia tagliente e un’abilità nel portare a termine le cose, mentre scopre una cospirazione tra le alte sfere della società della città. Esplorate luoghi reali in uno stile artistico unico, immergendovi nel mondo della capitale della Baviera. Dalla storica Casa dell’Arte ad altri luoghi inaspettati, scoprite pezzi di storia nascosti che fanno luce sul passato della città.

Raccogliete oggetti, risolvete enigmi e superate indovinelli mentre fate le vostre deduzioni investigative usando la lavagna mentale, il cuore del gioco, che funziona come un inventario contenente oggetti e pensieri.

Con un cast eterogeneo, Hauma è un’avventura cinematografica completamente doppiata con una storia intrigante. Intraprendete un viaggio di deduzione e intrighi, scoprite i segreti della società di Monaco e componete il puzzle della cospirazione che si cela all’interno.

Caratteristiche principale:

Un emozionante viaggio di ispirazione noir attraverso Monaco di Baviera.

La lavagna mentale, un innovativo inventario di oggetti e pensieri interconnessi

Coinvolgenti meccaniche di investigazione, tra cui una varietà di enigmi e stimolanti enigmi di dialogo

Uno stile artistico visivamente unico

Avventura cinematografica completamente doppiata, con un cast eterogeneo

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.