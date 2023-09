Marvel’s Spider-Man 2: il Sound Director dice la sua sul gioco

Marvel’s Spider-Man 2 è la prossima esclusiva per PlayStation 5 e fa seguito al grande successo del supereroe open-world di Insomniac. Lo studio ha costantemente diffuso nuovi poster per ogni personaggio e alcune nuove immagini della città di New York. Sebbene non siano ancora state rivelate novità sul gameplay, sembra che il mondo non sia del tutto preparato a ciò che sta per arrivare.

Almeno secondo Jeremy Voillot, che lavora presso PlayStation Studios come direttore del sound design. Scrivendo su LinkedIn di aver lavorato con il team audio di Insomniac, li ha elogiati come un:

Meraviglioso e talentuoso gruppo di esseri umani con cui lavorare. Non sono sicuro che il mondo sia pronto per quello che stanno per rilasciare: è stupefacente e, a mio modesto parere, il loro miglior lavoro finora. Buona fortuna per il traguardo.

L’ultimo trailer importante di Marvel’s Spider-Man 2 ha rivelato Harry Osborne e ha dato un’occhiata migliore a Venom, uno degli antagonisti. Il gioco, ambientato nove mesi dopo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, vede Peter alla ricerca di un modo per curare Harry e che rimane invischiato con il simbionte. Peter e Miles sono giocabili e si può passare da uno all’altro in qualsiasi momento.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà lanciato il 20 ottobre per PS5. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e gameplay in prossimità dell’uscita.