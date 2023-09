PlayStation Plus Catalogo Giochi: leak di alcuni titoli di settembre 2023

Sono stati leakati alcuni dei titoli che verranno aggiunti al PlayStation Plus Catalogo Giochi, il servizio per gli abbonati extra e premium, a settembre 2023,

Il leak arriva dal noto e affidabile Billbil-kun di Deal Labs, le aggiunte di settembre includono

Nier Replicant

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier’s Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contract 2

Unpacking.

Secondo il leaker, a settembre verranno aggiunti altri giochi, oltre a quelli classici disponibili per gli abbonati Premium. L’annuncio ufficiale di questo mese dovrebbe avvenire nel corso della settimana, precisamente il 13 settembre.

Il catalogo dei giochi PlayStation Plus e i titoli Classici di agosto includevano Sea of Stars, Lost Judgment, Destroy All Humans 2 Reprobed e Two Point Hospital: Jumbo Edition. Ricordiamo che PlayStation Plus Premium offre anche una selezione di giochi per PS1, PS2 e PSP da scaricare e giochi per PS3 in streaming su cloud: le aggiunte di agosto al catalogo dei classici sono state tre giochi per PSP: MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose e Pursuit Force: Extreme Justice.

Per quanto riguarda invece l’abbonamento base, questo mese sono arrivati Saints Row, Black Desert – Traveler Edition e Generation Zero.

In attesa dell’eventuale conferma ufficiale dei titoli in arrivo, qui sotto potete vedere il tweet di billbil-kun sul leak.