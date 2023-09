Call of Duty: disponibile il bundle operatore di Lara Croft

Da qualche ora è possibile scaricare il bundle per Call of Duty che porta una delle icone del gaming, Lara Croft, nello sparatutto Activision.

Il bundle operatore di Lara Croft per Modern Warfare II e Warzone è infatti disponibile nel negozio di Call of Duty. I giocatori possono così vivere l’esperienza della leggendaria avventuriera, famosa archeologa e massima esperta nel campo del tiro con l’arco, della doppia pistola e di altri combattimenti con armi leggere.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer cinematografico che mostra Croft in azione e che mostra i contenuti, con il progetto arma “Difensore Mitico”, il progetto arma “Piccozza da Scalata”, il progetto arma “Mach 5”, la skin veicolo “Auto Croft”, l’adesivo “Stile di Lara” e l’emblema “Stemma della famiglia Croft”. Potete vedere il filmato del bundle operatore Lara Croft per Call of Duty qui sotto, ricordandovi che Modern Warfare III arriverà il 10 novembre.