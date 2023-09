Alan Wake 2: il nuovo trailer mostra combattimenti, esplorazione ed enigmi

Dopo una lunga attesa, Alan Wake 2 è ormai vicino al rilascio, e con poco più di un mese rimasto al lancio del sequel survival horror, nuovi dettagli e filmati di gioco continuano ad essere distribuiti regolarmente. IGN ha caricato un’anteprima pratica del gioco, rivelando molti nuovi filmati e dettagli di gioco.

Alan Wake 2, ovviamente, trae molta ispirazione da fonti come Seven, Twin Peaks e i lavori di Stephen King e combina l’approccio tipico di Remedy con l’atmosfera di Silent Hill e lo stile di gioco di Resident Evil. Oltre a mostrare alcune delle posizioni basate sull’hub a tempo indeterminato, l’esplorazione e il backtracking del gioco, l’anteprima mostra anche molti combattimenti, in cui schivare e usare la torcia e le armi di Saga insieme è fondamentale, così come alcuni enigmi, per non parlare di alcune meccaniche incentrate sull’investigazione del gioco, legate a Mind Place di Saga. Date un’occhiata all’anteprima qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 verrà lanciato il 27 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.