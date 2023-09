Baldur’s Gate 3: il director Vincke parla del DLC del gioco

Swen Vincke, il director di Baldur’s Gate 3 (trovate qui la nostra Recensione), ha rivelato che, sebbene sia certamente una sfida trovare idee per i DLC per il gioco, lo studio non esclude completamente la possibilità. In un’intervista sul canale YouTube ufficiale di Dungeons & Dragons, Vincke afferma che il DLC “non era annullabile”, pur essendo “molto difficile”. Di seguito la dichiarazione del director:

Beh, potresti fare cose diverse [nell’espansione], quindi non deve essere necessariamente alla fine del gioco, ha detto Vincke, riferendosi al fatto che realizzare un’espansione incentrata sull’end-game per Baldur’s Gate 3 sarebbe troppo impegnativo. “Ci sono diversi modi in cui puoi farlo.

Nell’intervista Vincke parla anche di altri aspetti dello sviluppo di Baldur’s Gate 3 , incluso il fatto che lo sviluppatore Larian ha deciso di mantenere il livello del gioco limitato a 12 perché il potere che i giocatori ottengono dopo il livello 12 cresce esponenzialmente, e la posta in gioco nella storia aumenterebbe devono essere adattati in larga misura. Vincke ha parlato in passato delle potenziali sfide legate alla creazione di un’espansione per il titolo RPG, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del ridimensionamento della potenza nel gioco. Il titolo RPG ha un livello massimo di 12, e sebbene ci siano molti livelli affinché i personaggi possano diventare potenti, Vincke nota che qualsiasi espansione post-campagna presenterebbe un ridimensionamento del potere troppo selvaggio.

Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC e PS5 ed è attualmente in sviluppo una versione per Xbox Series X/S . Continuate a seguirci per maggiori informazioni.