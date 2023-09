Nintendo deposita il brevetto per un nuovo controller

Nintendo ha depositato un brevetto per un joystick magnetico che utilizza un “fluido intelligente”, secondo VGC, in quello che potrebbe essere un tentativo di evitare lo stick drive in futuro. Il brevetto descrive in dettaglio un joystick che contiene un “fluido magnetoreologico” (MRF), che cambia viscosità a seconda dell’intensità di un campo magnetico. In pratica, ciò dovrebbe significare che quando un giocatore muove il joypad con il pollice, il fluido si addenserà per creare resistenza. Questa resistenza consentirà quindi alla levetta di tornare nella sua posizione originale una volta che il giocatore avrà tolto il pollice. Il Joy-Con sembra simile ai controller “effetto Hall” presenti in alcune moderne periferiche di terze parti che utilizzano magneti per rilevare il movimento. Poiché non hanno parti di collegamento, la deriva dello stick non è un problema. Secondo il brevetto:

La velocità di ritorno dell’elemento operativo [lo stick] nella posizione iniziale può essere aumentata nel controller utilizzando l’MRF. Inoltre, è possibile ottenere sia la presentazione di una sensazione all’utente da parte dell’elemento operativo, sia il funzionamento dell’elemento operativo che ritorna alla posizione iniziale.

Dato il linguaggio tecnico utilizzato nel brevetto, non è immediatamente chiaro se il riferimento alla “presentazione di una sensazione all’utente” si riferisca semplicemente al fatto che il giocatore ottiene una sensazione “naturale” di resistenza dal joypad, o se significa che questo “sensazione” può essere solo definita. Non è chiaro, quindi, se gli sviluppatori sarebbero in grado di modificare la resistenza del fluido per fornire una sorta di force feedback, o una resistenza simile a quella dei grilletti del controller DualSense di PS5 ( per lo sterzo nei giochi di corse, per esempio). Resta anche da vedere se questo nuovo design del controller sarà incluso nel successore di Nintendo Switch.

