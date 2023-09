Passione Amiga Day 2023, Spoleto a 16 bit!

Passione Amiga Day è un evento decisamente imperdibile per tutti i fan del leggendario Home Computer a 16 bit di casa Commodore, che ha scritto letteralmente la storia dei videogiochi. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, prevede stand espositivi, spazi commerciali, un ciclo di interessanti conferenze con relatori italiani ed anche internazionali di un certo calibro, oltre che un ghiotto mercatino dell’usato a tema Retrogaming. L”evento è stato ideato ed organizzato dallo staff della rivista cartacea Passione Amiga, l’unica ormai rimasta dedicata espressamente ai sistemi Amiga in un mondo che ormai è fortemente in mano allo strapotere digitale. Una tappa obbligata quindi per gli utenti Amiga italiani, con una intera giornata in cui Retrocomputing e videogiochi del passato si incontrano.

Articoli Consigliati Chris Huelsbeck Memorabilia in mostra a Colonia ROOMTEN, PONG scopre la soggettiva grazie al remake

La location di Passione Amiga Day

L’appuntamento con Passione Amiga Day è per il 17 Settembre 2023, con ingresso gratuito. La location dell’evento è comodamente raggiungibile con tutti i mezzi, e soprattutto si trova in un luogo ricco di arte e cultura, ovvero centro storico della città di Spoleto, nota, come ribadisce il sito stesso di Passione Amiga Day, per essere diventata lo sfondo cittadino della serie Don Matteo con Terence Hill, diventata un vero cavallo di battaglia mediatico della RAI. Nella giornata di Domenica si svolgerà l’evento, ma è possibile anche partecipare ad una “retro cena” detta Cena degli Amighisti, presso 900 Casual Restaurant, chiamando il numero 0743 778169 per prenotare.

Gli ospiti internazionali

Nel ciclo di conferenze previsto dall’evento sono presenti cinque diversi relatori, come Carlo Biondini, che parlerà alle ore 15 dando il via agli interventi che saranno seguiti dagli ospiti internazionali. Seguirà Dan Wood, retrogamer incallito britannico, conduttore TV e creatore del podcast Retro Hour dedicato a contenuti digitali e tecnologici in generale. Direttamente dalla storia della Grande C proviene David Pleasance, autore letterario della trilogia From Vultures to Vampires ed anche legato ai diversi marchi Commodore: Commodore Electronics Ltd (General Manager), Commodore Inc. (Vice President Consumer Products) e Commodore Business Machines – UK Division (Managing Director). Alle ore 17 è il turno di una vera leggenda del settore, ovvero Allister Brimble, musicista che ricordiamo per le OST di opere di culto come Star Trek: 25th anniversary, Alien Breed, SuperFrog, Project-X, Mortal Kombat, Body Blows, ITALIA 90, Assassin, Il Re Leone e molti altri. Chiude il ciclo delle conferenze Mevlut Dinc di Vivid Image Design, che ricordiamo tra gli autori di giochi celebri come First Samurai, Second Samurai e The Last Ninja 2. Se avete nella vostra collezione retrò i titoli di questi autori portateveli dietro per farli autografare.

C64 – La cassetta del Mistero

Passione Amiga Day ha anche un’ultima sorpresa per i fan del mitico Home Computer Amiga a sedici bit. Nel corso dell’vento è infatti possibile prenotare una copia di una Avventura Testuale inedita per Commodore Amiga dedicata al fratello più anziano: “C64 – La Cassetta del Mistero“, la cui colonna sonora è stata scritta, guarda caso, proprio dal musicista Allister Brimble, tornato a lavorare su Amiga dopo trent’anni esatti! Tornare a scrivere musica per il sedici bit targato Commodore è decisamente un vero ritorno a casa. L’uscita del gioco, sia in edizione digitale che fisica con tanto di scatola, disco e contenuti speciali per i collezionisti, è prevista per l’autunno di quest’anno, pubblicata da DarkAge Software. Trovate maggiori informazioni sull’evento nella pagina ufficiale a questo LINK.

PASSIONE AMIGA DAY 2023 -TERZA EDIZIONE

Piazza Garibaldi 31, Spoleto

Sabato 16 Settembre 2023 Cena degli Amighisti presso 900 Casual Restaurant

Domenica 17 Settembre 2023 Evento, dalle 10 alle 19

Calendario delle conferenze pomeridiane di Domenica:

Ore 15.00 – Carlo Biondini – “La scena demo Amiga in Italia”

Ore 15.30 – Dan Wood – “The Retro Hour”

Ore 16.15 – David Pleasance – “From Vultures to Vampires volume 2”

Ore 17.00 – Allister Brimble – “The Amiga works”

Ore 17.45 – Mevlut Dinc – “Life is a Game”