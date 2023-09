Lies of P: ecco il trailer dedicato a Legion Arm

Dopo aver mostrato le armi presenti in Lies of P, il gioco di ruolo d’azione in stile Souls ambientato nella Belle Epoque e ispirato ai personaggi di Pinocchio, Neowiz e Round8 Studio hanno pubblicato un nuovo gameplay mettendo in evidenza la meccanica Legion Arm.

Nel trailer i giocatori possono dare una prima occhiata a Legion Arm. Legion Arm è una meccanica di gioco unica in Lies of P in cui i giocatori possono equipaggiare e potenziare varie armi meccaniche, ciascuna con abilità e usi distintivi in ​​combattimento. Le armi della Legione includono “Falcon Eyes”, che spara una carica esplosiva che si impianta nei nemici, “Flamberge”, che emette un’ondata continua di fuoco, “Aegis”, che consente ai giocatori di proteggere gli attacchi utilizzando uno scudo incendiario e cinque altri. Le Legion Arms offrono ai giocatori ancora più libertà durante gli incontri di combattimento introducendo una maggiore personalizzazione del personaggio per adattarsi a molteplici stili di gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P verrà lanciato il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.