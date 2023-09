XDefiant è posticipato ad ottobre dopo aver fallito i test di certificazione

Ubisoft ha ritardato il rilascio di XDefiant dopo che l’FPS free-to-play non ha superato i test di certificazione delle console Microsoft e Sony. XDefiant è stato presente all’Ubisoft Forward 2023 di giugno e al lancio non saranno disponibili le versioni per PS4 e Xbox One.

Anche se in precedenza il gioco era previsto per un lancio estivo, il produttore esecutivo Mark Rubin ha dichiarato in un aggiornamento pubblicato mercoledì che un rilascio a ottobre ora appare “probabile” poiché è necessario ulteriore lavoro per garantire che il gioco soddisfi i requisiti dei possessori della piattaforma. Il ritardo nel rilascio del gioco è dovuto alla scoperta di bug non specificati, piuttosto che a problemi di gioco, ha affermato. Di seguito la dichiarazione:

Articoli Consigliati Sonic Frontiers: story teaser di The Final Horizon Bilkins’ Folly: annunciata la data dell’avventura/puzzle tra isole e tesori

I bug di conformità sono quelli che riguardano i sistemi e l’esperienza complessiva che le prime parti si aspettano dai giochi sulla loro piattaforma. (ad esempio, i trofei vengono tracciati correttamente, l’elenco dei miei amici viene aggiornato correttamente con lo stato del gioco, ecc.). Esiste tuttavia uno scenario probabile in cui otteniamo un Pass condizionale, il che significa che dobbiamo eseguire una patch del primo giorno con alcune correzioni finali per garantire la conformità. Se avremo bisogno di una patch del Day 1, la nostra data verrà posticipata a inizio/metà ottobre.

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Scegli tra un vasto arsenale di armi, accessori e dispositivi per migliorare il tuo stile di gioco. Combina armi e fazioni, poi sblocca nuove opzioni in partita per perfezionare il tuo stile di gioco. Le fazioni sono tratte dagli iconici mondi di Ubisoft e rappresentano varie classi, ciascuna con abilità e Ultra uniche. Scegli tra i personaggi disponibili dalle fazioni per creare una squadra di 6 giocatori. Cambia la tua fazione in qualsiasi momento durante la partita per adattarla alla tua strategia.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.