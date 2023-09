Bexide presenterà un nuovo titolo al Tokyo Game Show 2023

BeXide, lo studio dietro i giochi Doko Demo Issyo e Super Bullet Break di Sony Interactive Entertainment, presenterà un titolo non annunciato per PlayStation 5 , Switch e PC tramite Steam al Tokyo Game Show 2023 insieme al già annunciato Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, ha annunciato lo studio. Sia Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights che il titolo non ancora annunciato saranno giocabili presso lo stand “Indie Games Corner”. I partecipanti che giocheranno potranno portare a casa un portachiavi acrilico originale esclusivo del Tokyo Game Show 2023 per Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, oltre a una novità originale separata per il nuovo titolo.

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023.

