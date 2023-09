Ad Infinitum: ecco il trailer di lancio

Nacon, per Ad Infinitum (trovate qui la nostra Recensione), ha pubblicato il trailer di lancio del survival horror. Il gioco sarà disponibile dal 14 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Inizialmente previsto per il lancio per aprile di quest’anno , il gioco è stato posticipato a settembre.

Ad Infinitum, la rivelazione horror psicologica in prima persona di Hekate e Nacon, non ha necessariamente conquistato la community dei giocatori dal suo annuncio un paio di anni fa, ma ha continua a sembrare promettente ogni volta che è stato mostrato. Trovate qui sotto il trailer di lancio. Di seguito una panoramica su Steam:

Imprigionato tra le mura della tua casa di famiglia e nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, cerchi di ricostruire il tuo passato e di riprendere il controllo della tua vita. L’incubo della guerra finirà mai? Riuscirai a trovare la pace interiore, un giorno? In Ad Infinitum vestirai i panni di un soldato tedesco perseguitato dagli orrori della Grande Guerra. Mentre la tua mente ripensa sempre alla casa di famiglia e alle trincee del fronte, cerca di spezzare il ciclo infinito della sofferenza. Ti svegli nella tua camera, dove nulla è cambiato da quando eri un adolescente, in una villa padronale fatiscente e deserta. Improvvisamente e inspiegabilmente, vieni trasportato nelle trincee dove gli orrori della guerra vengono insabbiati da creature vili e ancor più terrificanti. Incapace di distinguere tra realtà e incubo, devi lottare per riprendere il controllo della storia della tua vita.

Ad Infinitum sarà disponibile dal 14 settembre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.