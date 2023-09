EA SPORTS FC 24: ecco i giocatori e le giocatrici con le valutazioni più alte

Electronics Arts ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EA SPORTS FC 24, rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo del franchise. In FC 24 i più grandi giocatori dei principali campionati di calcio maschile e femminile porteranno sul campo virtuale in Ultimate Team le loro valutazioni. Trovate il video qui sotto.

Questa è una nuova era per le valutazioni dei giocatori, nelle quali ogni giocatore viene celebrato per il suo stile di gioco e le sue prestazioni sul campo reale. Con una rosa di eroi, icone e leggende del calcio – del passato e del presente – che ora conta quasi 20.000 giocatori, i fan di FC 24 potranno scegliere come mai prima d’ora chi far scendere in campo in Ultimate Team. Tutti i giocatori in Ultimate Team sono valutati in relazione ai loro campionati e agli atleti contro cui giocano nel mondo reale. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente. Di seguito una panoramica di EA SPORTS FC 24 tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Sonic Frontiers: story teaser di The Final Horizon Bilkins’ Folly: annunciata la data dell’avventura/puzzle tra isole e tesori

l’esperienza calcistica più autentica di sempre con HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato che reinventa il movimento, l’aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali in ogni partita. Gli stili di gioco vanno oltre gli attributi e le valutazioni totali: assegna a chi scende in campo le proprie abilità distintive per creare la tua rosa in base a come gioca sul campo e al tuo stile preferito. Ultimate Team propone un’esperienza inclusiva: dai il benvenuto al calcio femminile e sblocca potenzialità inedite nella creazione della rosa. Spostati a bordocampo con le nuove funzionalità della Carriera tecnico, tra cui l’inedita modalità Assisti, o spianati la strada verso la gloria nella Carriera giocatore con l’aiuto della funzionalità Agente giocatore.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.