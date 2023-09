Final Fantasy VII Ever Crisis: annunciata la road map di settembre

Square Enix ha pubblicato tramite Twitter la road map di tutti gli eventi previsti per il mese di settembre per il titolo mobile Final Fantasy VII Ever Crisis (trovate qui la nostra Recensione). Ricordiamo che è disponibile l’evento Beach Festival Fun, dove è possibile ottenere un’arma unica di Zack. Di seguito una panoramica del gioco:

Rivivi i momenti più memorabili di Final Fantasy VII e vivi il viaggio di un giovane eroe Sephiroth.

Scopri storie classiche e nuove all’interno dell’universo di Final Fantasy VII presentate in un look in stile retrò combinato con una grafica moderna e splendidamente resa, facilmente accessibile in movimento. Unisci i tuoi personaggi preferiti e personalizza ognuno di essi con equipaggiamenti e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia in singolo o cooperativa. Scopri la storia mai raccontata prima di un giovane eroe, Sephiroth. Incontra nuovi personaggi lungo la strada e gioca nei panni di eroi iconici, come Cloud e Zack, nelle trame epiche dell’originale Final Fantasy VII e Crisis Core: Final Fantasy VII in puntate episodiche. Immergiti in una battaglia basata sui comandi dal ritmo frenetico e magnificamente resa evoluta da Active Time Battle di Final Fantasy VII, ora rinnovata per giocare senza problemi su dispositivi mobili con grafica di alta qualità. Le battaglie mettono in risalto i classici elementi RPG di Final Fantasy come Abilità, Materia, Evocazioni e Limit Break da batticuore, supportando al contempo funzionalità aggiuntive su dispositivi mobili come la modalità automatica e la velocità di battaglia che rendono il gioco ancora più divertente da giocare. Forma un party con i tuoi personaggi preferiti dai titoli della serie Final Fantasy VII, come Cloud, Tifa, Aerith, Zack e altri. Vestili con il nuovo equipaggiamento esclusivo di Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Articoli Consigliati Sonic Frontiers: story teaser di The Final Horizon Bilkins’ Folly: annunciata la data dell’avventura/puzzle tra isole e tesori

Final Fantasy VII Ever Crisis è disponibile su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.