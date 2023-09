Football Manager 2024: annuncio con data

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato ufficialmente Football Manager 2024, nuovo capitolo della celebre serie manageriale sul calcio. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco sarà disponibile dal 6 novembre e arriverà nelle versioni:

FM24 PC e Mac

FM24 Console su Xbox, Game Pass e PlayStation 5

FM24 Touch su Nintendo Switch

FM24 Mobile in esclusiva agli abbonati Netflix

Si può pre-ordinare il gioco per avere uno sconto del 10% su Steam, Epic, PS5 e Xbox: i giocatori su Steam ed Epic otterranno oltretutto un accesso anticipato prima dell’uscita del 6 novembre.

Questa la descrizione del gioco dal sito ufficiale:

Scopri nuovi modi per vincere in Football Manager 2024, l’edizione più completa nella storia della serie. Il progresso non si ferma quando insegui la gloria calcistica.

FM24 è pieno di novità che aumentano il grado di immersione e migliorano l’esperienza di gioco con aggiornamenti ai calci piazzati, alla gestione dei giocatori, alla creazione della rosa, alla partita, e molto altro ancora.

Ritorno su console

FM24 Console è pronto a tornare su PS5 per una nuova stagione ricca di emozioni, dopo un debutto da record, insieme alle controparti su Xbox e Xbox Game Pass.

La versione console contiene numerose novità esclusive che innalzano il livello del tuo viaggio verso la gloria calcistica. I dettagli su tutte le caratteristiche verranno svelati nell’ultima settimana di ottobre.

Torna su Nintendo Switch

Preparati per altre imprese eroiche nel Matchday con il ritorno di Football Manager 2024 Touch per la nuova stagione su Nintendo Switch.

Inizia una nuova storia o importa la tua carriera esistente da FM23 Touch: la scelta è tua.

Ulteriori informazioni verranno rilasciate nelle prossime settimane, con dettagli sulle funzionalità che verranno rilasciate all’inizio di novembre.

FM mobile in esclusiva su Netflix.

Ottieni vittorie ovunque tu vada con Football Manager 2024 Mobile, ora disponibile in esclusiva tramite l’abbonamento a Netflix.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia ufficialmente Football Manager 2024.