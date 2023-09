Mortal Kombat 1: ecco il trailer di lancio

Manca veramente poco all’uscita di Mortal Kombat 1, prossimo episodio e nuovo reboot della serie picchiaduro nata da Midway nel ’92, ora sviluppata da NetherRealm e pubblicata da Warner Bros. Proprio per ingannare gli ultimi momenti che ci dividono dall’uscita di dopodomani 14 settembre (per chi ha le edizioni Kollector e Premium), è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il filmato dura ben 4 minuti, e mostra i diversi combattenti che saranno presenti nel gioco, da Raiden a Sub-Zero passando per Li Mei, Liu Kang e alla skin di Van-Damme di Johnny Cage: il video è incentrato soprattutto sul gameplay, intervallato da spezzoni cinematici e dalle immancabili fatality. Viene poi svelato Reiko come personaggio giocabile e mostrato il modo di combattere di Shang Tsu.

Questa la breve descrizione del nuovo capitolo:

Ce l’abbiamo nel sangue!

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite!

Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC il 14 settembre per chi ha preso la Kollector e la Premium Edition, mentre il 19 settembre per chi ha preso la standard. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.