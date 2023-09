Cassette Beasts: annunciata data del DLC Pier of the Unknown

Annunciato a giugno, ora il DLC di Cassette Beasts ha anche una data d’uscita. Bytten Studio e Raw Fury hanno infatti annunciato che Pier of the Unknown sarà disponibile dal 4 ottobre su PC (Steam), Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, e per l’occasione hanno fatto uscire il nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il DLC porta nuova storia, location a tema carnevalesco e 12 nuovi mostri.

Qui sotto il messaggio ufficiale degli sviluppatori tramite la pagina Steam:

Buongiorno, Remixers!

Sono in arrivo delle novità molto interessanti per Cassette Beasts, giusto in tempo per la stagione del terrore!

Caricate le vostre torce giganti e tenete i nervi saldi per “Pier of the Unknown”, un nuovo DLC per Cassette Beasts in arrivo il 4 ottobre!

Questo DLC include:

Una nuova storia da cercare e da svelare

Una nuova e inquietante location con tre attrazioni a tema carnevalesco da scoprire ed esplorare

DODICI nuovi mostri che possono essere trovati e raccolti solo all’interno del Brightside Pier

Cinque nuove opzioni di costume per i personaggi

Questa nuova aggiunta al Cassette Beasts porta il numero totale di mostri a 141, il che significa che ora è possibile sbloccare 19.881 fusioni completamente immaginarie! Questo contenuto scaricabile sarà disponibile al prezzo di 6,89 EUR.

Quali mostri porterete al Brightside Pier il mese prossimo? 😉

~ Studio Bytten

Lasciandovi al trailer di lancio del DLC di Cassette Beasts, vi ricordiamo che il gioco è disponibile anche tramite Game Pass.