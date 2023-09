LEGO 2k Drive: dettagli della stagione 2, con anche le classificate

2k ha pubblicato i dettagli della season 2 in arrivo domani 13 settembre in LEGO 2k Drive, insieme al trailer del Drive Pass che potete vedere in fondo alla notizia. Anche in questa stagione i giocatori potranno raggiungere cento livelli, guadagnare ricompense e scoprire nuove sfide in tutta Mattonia. Arriva anche il minigioco Mattonscontro e la modalità online multiplayer classificata.

Qui sotto i dettagli dal sito ufficiale:

Gioca con 100 livelli nella Stagione 2 di Drive Pass per ottenere 22 ricompense gratuite tra cui: 3 veicoli, 5 Pacchetti mattoncini, 5 Piloti e tanto altro! Inoltre, non perderti le nuove modalità multiplayer aggiunte, gratuite per tutti i giocatori come Mattonscontro e Ranked!

Il Premium Drive Pass Stagione 2 sblocca la possibilità di ottenere 103 ricompense Premium in totale, tra cui: 11 veicoli, 27 Pacchetti mattoncini, 10 Piloti, 6 Effetti, 8 Suoni, 26 Adesivi e tanto altro!

Non dimenticare di fare un salto sul menu del Drive Pass e selezionare la Stagione 2 per iniziare il tuo percorso verso tante nuove ricompense tutte da ottenere!

Se hai giocato con la versione gratuita della Stagione 2 e intendi effettuare il passaggio alla versione Premium del Drive Pass Stagione 2, potrai sbloccare all’istante tutte le ricompense Premium già ottenute in base al tuo livello attuale!

OTTIENI NUOVE E STRAVAGANTI RICOMPENSE

Che si tratti di un combattimento veicolare nella modalità Mattonscontro o di semplice giro per gli scenari di Mattonia, puoi arricchire la tua collezione di adorabili e strampalate ricompense avanzando all’interno del Drive Pass Stagione 2. Grazie alle creazioni ispirate dal team creativo di LEGO City, le nuove ricompense includono curiose creature come un lama a blocchi, un unicorno acquatico galleggiante, un divano guidabile e un furgone del notiziario che sicuramente sta svolgendo riprese per il Canale Notizie Bomba e tanto altro!

GIOCA LE STAGIONI AL TUO RITMO

Le Stagioni di LEGO 2K Drive non hanno limiti di tempo, così puoi scegliere una Stagione e giocare in base al tuo ritmo!

Il Premium Drive Pass per la Stagione 2 è incluso nel Drive Pass Anno 1 ed è anche disponibile per l’acquisto individuale.

Inoltre, in quanto parte del lancio della Stagione 2, presentiamo una serie di straordinari aggiornamenti di LEGO 2K Drive.

MATTONSCONTRO

Spacchiamo tutto! In quanto parte della aggiornamento della Stagione 2, presentiamo un esclusivo minigioco disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, ovvero, Mattonscontro: una modalità multiplayer a squadre, giocabile online o in schermo condiviso in locale, dove la distruzione di veicoli la fa da padrona ed è l’ideale per salire di livello all’interno del Drive Pass. Potrai unirti alla squadra rossa o a quella blu in questo scontro 3v3, in cui ogni round dura pochi minuti e si ottiene un punto ogni volta che si distrugge un veicolo dell’avversario. La squadra che per prima segna 10 punti o che ne ha di più allo scadere del tempo vince il round, e quella che vince due round si aggiudica la gloria. Sfida altri piloti in zone chiuse e piene di potenziamenti distruttivi, facendo del tuo meglio per trasformare i veicoli dell’avversario in mucchi di mattoni fuori posto, mentre sfrecci abilmente per schivare il fuoco in arrivo! Nota: in modalità Schermo condiviso in locale, la modalità Mattonscontro è limitata agli scontri 1v1.

MODALITÀ ONLINE MULTIPLAYER RANKED

All’interno del lancio del Drive Pass Stagione 2, perché non mettere alla prova le tue abilità contro i migliori giocatori di Mattonia? La modalità Classifiche è un’aggiunta alla modalità multiplayer online Gioca con tutti. La modalità Gara e Mattonscontro consentono di competere in Ranked e possono essere affrontate in gruppo con un massimo di tre giocatori. Le classifiche vengono azzerate alla fine di ogni Serie di due settimane, con sei Serie in ogni stagione. Tutte le gare nelle Leghe Ranked utilizzano veicoli di Classe A, quindi dovrai essere al top della forma. Ci sono sette Leghe Ranked da scalare in ogni nuova Serie man mano che si guadagnano RP, dall’umile inizio al livello Bronzo fino al leggendario LEGO Maniac. A seconda del piazzamento nella Lega Ranked alla fine di ogni Serie, guadagnerai quantità crescenti di Mattondollari e Drive Pass XP, oltre a un nuovo oggetto per la tua collezione se riuscirai a diventare un LEGO Maniac!

Qui sotto il trailer della season 2, a questo link i dettagli della precedente stagione.