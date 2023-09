Bilkins’ Folly: annunciata la data dell’avventura/puzzle tra isole e tesori

Il publisher Armor Games Studios e lo sviluppatore Webbysoft hanno annunciato che Bilkins’ Folly, avventura/puzzle in pixel art tra isole e tesori, sarà disponibile dal 2 ottobre su PC e console (PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch). Per l’occasione è stato pubblicato anche il nuovo trailer, che mostra in azione il protagonista e cacciatore di tesori Percival “Percy” Bilkins, con il suo cane Drayton. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia,

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Percival “Percy” Bilkins è un cacciatore di tesori in missione per trovare la madre e il nonno misteriosamente scomparsi molti anni fa. L’unico problema? La sua nave è naufragata durante una tempesta e deve trovare una nuova strada da percorrere. Insieme all’amato cane di famiglia Drayton, Percy deve trovare una nuova nave, ricongiungersi con il suo equipaggio e scoprire segreti di famiglia che cambieranno la sua vita per sempre. Oh, e ovviamente dovrà scavare alla ricerca di tesori nascosti.

Bilkins’ Folly è un avventura narrativa su un ragazzo e il suo cane. Unisciti al tuo migliore amico canino per scoprire ogni angolo di questa regione. Con l’aiuto delle abilità cartografiche esperte di Percy, puoi personalizzare la tua mappa per aiutarti a risolvere enigmi e sbloccare altri segreti. Ma attenzione: alcuni enigmi in questo mondo sono più difficili di altri e potresti dover tornare da loro più avanti nel tuo viaggio.

La tua amicizia con Drayton sarà la tua più grande risorsa quando navigherai nel mondo di Bilkins’ Folly. Trascorrendo del tempo di qualità insieme, puoi far salire di livello il tuo legame e guadagnare punti da spendere in nuove abilità che possono essere utilizzate per superare gli ostacoli. Questo ti aiuterà nella tua ricerca di famiglia e ricchezza e ti porterà in luoghi mai visti prima.

Caratteristiche

— Esplora una serie di isole insolite e vivaci piene di storia, mistero e (soprattutto) tesori.

— Man mano che il tuo legame con Drayton cresce, imparerà nuove abilità che ti aiuteranno a risolvere enigmi e scoprire segreti.

— Espandi l’equipaggio della tua nave reclutando aspiranti marinai che si uniscono ai tuoi ranghi.

— Socializza con i tanti bizzarri abitanti delle isole, ma tieni presente che ricorderanno come li tratti.

— la X segna il punto! Personalizza la tua mappa in modo che funzioni per te disegnando linee e posizionando icone sulla mappa per aiutarti nelle tue avventure di caccia al tesoro.

— Pesca interessanti creature marine e registra le tue scoperte nel tuo diario.

— Partecipa alle gare di caccia al tesoro per guadagnare trofei e vantarti.

— Scassa serrature, alleva pecore e molto altro in affascinanti minigiochi.

— Sì, puoi accarezzare il cane.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Bilkins’ Folly.