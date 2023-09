Nvidia rilascia un nuovo GeForce Game Ready Driver per Mortal Kombat e Lies of P

NVIDIA ha fatto uscire oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver per Mortal Kombat 1 e Lies of P. Inoltre, molti altri giochi supporteranno la tecnologia DLSS a partire da questa settimana, tra cui ICARUS.

Qui sotto i dettagli dal comunicato ufficiale:

‘FINISH HIM’ in Mortal Kombat 1 con DLSS 2

Fatti strada nel nuovo Universo di Mortal Kombat 1, inaugurando una nuova era del franchise iconico con un nuovo sistema di combattimento, modalità di gioco e nuove, spettacolari morti.

Già dal lancio previsto per il 19 settembre, Mortal Kombat 1 sarà caratterizzato dal supporto per il DLSS 2.

Lies of P ottiene un aggiornamento del DLSS, picchi di prestazioni in media di 1.9 volte in più!

Ispirato alla storia familiare di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione Soulslike ambientato nella città di Krat, ispirata alla Belle Époque.

Lies of P sarà lanciato il 19 settembre e i giocatori GeForce RTX potranno accelerare significativamente le loro prestazioni nel gioco grazie al DLSS 2 – nei nostri benchmark con le GeForce RTX serie 40, i frame rate sono aumentati in media di 1.9 volte in 4K con le impostazioni al massimo abilitate.

Nuove chicche e aggiornamenti Game Ready

Il nuovo Game Ready Driver aggiunge il supporto per sei nuovi display compatibili G-SYNC, tra cui:

AOC U27G3X AOC AG275QA1 I-O DATA GDQ271JA LG 27GR93U LG 27GR750Q LG 38WR850C-W



Il nuovo Game Ready Driver aggiunge anche le impostazioni ottimali di GeForce Experience per cinque nuovi giochi, portando il totale a oltre 1.000 titoli supportati: ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Immortals of Aveum Starfield The Texas Chain Saw Massacre Wayfinder

Il DLSS sta per arrivare su altri giochi nel corso di questa settimana:

ICARUS: disponibile ora con DLSS 3

disponibile ora con DLSS 3 Ad Infinitum: lancio il 14 settembre con DLSS 2

lancio il 14 settembre con DLSS 2 Warstride Challenges: disponibile ora con DLSS 2 e Reflex

Arcadegeddon: disponibile ora con DLSS 2

disponibile ora con DLSS 2 Starsiege: Deadzone: disponibile ora con DLSS 2

Qui sotto l’immagine con i giochi che supporteranno NVIDIA DLSS.