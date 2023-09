Steam festeggia i suoi 20 anni

Il 12 settembre 2003 veniva lanciata Steam, piattaforma che avrebbe poi modificato il modo di acquistare videogame. Oggi, a 20 anni di distanza, Valve festeggia mostrando i titoli che, anno per anno, sono stati quelli di maggior successo nello store, insieme una piccola sintesi di eventi successi nel mondo. Da Half-Life a Team Fortress, passando per Portal, Counter-Strike, Dota, Sea of Thieves, Stardew Valley, fino ad arrivare ai successi odierni con Baldur’s Gate 3 e Starfield.

Alcuni dei giochi nelle liste dei più giocati anno per anno sono anche in sconto.

Questo il messaggio dal sito ufficiale:

Valve ha lanciato Steam il 12 settembre 2003 e siamo super orgogliosi e incredibilmente grati per quello che siamo stati in grado di fare nei 20 anni successivi. Il successo di Steam è il risultato diretto dei giocatori e degli sviluppatori di tutto il mondo che lo utilizzano.

Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente dare un’occhiata alle migliori uscite su Steam di ogni anno passato (molte delle quali sono in offerta come parte di questi festeggiamenti, inclusi tutti i titoli di Valve!) e abbiamo aggiunto alcune curiosità su Steam e sulla cultura pop in generale (in forma artistica o testuale, o entrambe). Ma, per così dire, concedeteci lo stesso margine di errore che potreste accordare a un nonno in là con gli anni: le date e le informazioni riportate di seguito sono corrette nella misura consentita dalla memoria fallace di tutti noi.

Cavolo, siamo diventati vecchi.

Ad ogni modo, se leggere un romanzo non era quello che avevi in mente durante il tuo tempo libero, non esitare a usare il menu degli anni per passare a quello che ti interessa. E almeno scorri fino alla fine, potresti trovare qualcosa che ti porta verso qualche contenuto gratuito.

Qui sotto il video di ringraziamento.