Genshin Impact: annunciata la data del live stream special 4.1

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del livestream speciale della versione 4.1. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 4.1 del gioco.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 4.1 si terrà il 23 giugno alle 7:30 AM EST / UTC-4 (le 13:30 in Italia). Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch. Lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Di seguito riportiamo l’annuncio della live:

Articoli Consigliati Lies of P: ecco il trailer di lancio Steam festeggia i suoi 20 anni

Cari viaggiatori, è tempo di annunci! Il programma speciale per la nuova versione di Genshin Impact sarà presentato in anteprima sul canale Twitch ufficiale il 15/09/2023 alle 07:30 (UTC-4). Questo programma speciale presenterà dettagli succosi sui nuovi contenuti e sugli sviluppi del gioco nella versione 4.1 . Inoltre “rilascerà” alcuni codici di riscatto e altri gadget! Il programma speciale sarà trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale il 15/09/2023 alle 08:30 (UTC-4).

Al momento, l‘aggiornamento 4.0 di del gioco ha introdotto a inizio mese la nuova regione di Fontaine, caratterizzata da acque particolari che consentono ai giocatori di immergersi in profondità. La patch 4.0 include nuove Archon’s Quests, nuovi personaggi e aggiunge anche due nuove abilità disponibili solo per i personaggi di Fontaine: Pneuma e Ousia.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.