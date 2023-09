RGG Summit Fall 2023 previsto per il 20 settembre

Come annunciato in precedenza, l’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio ospiteranno l’RGG Summit Fall 2023 il 20 settembre alle 12:00 JST (alle 05:00 in Italia), hanno annunciato le società. Potrete guardarlo su YouTube. L’evento conterrà le ultime informazioni su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 9 novembre. Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà all’inizio del 2024 per le stesse piattaforme. Di seguito una panoramica della serie Like a Dragon:

Like a Dragon, precedentemente nota come Yakuza, è una serie di videogiochi action-adventure con elementi picchiaduro pubblicati di SEGA per console e PC. La serie è incentrata principalmente su Kazuma Kiryu del clan Tojo, il quale è legato Profondamente all’onore e al rispetto verso i deboli, a differenza degli altri membri della Yakuza. Il franchise è ideato da Toshihiro Nagoshi. Negli anni 2010 Nagoshi ha lasciato SEGA, anche se lo sviluppo della serie è continuato presso RGG Studio. In seguito alla pubblicazione di Yakuza: Like a Dragon nel 2020, SEGA ha confermato che i nuovi giochi della serie verranno distribuiti con il titolo Like a Dragon, abbandonando il marchio Yakuza introdotto nel 2006.

RGG Summit Fall 2023 il 20 settembre alle 12:00 JST (alle 05:00 in Italia).Continuate a seguirci per maggiori informazioni.