Disgaea 7 Vows of the Virtueless: ecco il trailer della Demo

NIS America ha pubblicato il trailer della Demo per Disgaea 7 Vows of the Virtueless (trovate qui il nostro Provato della gamescom 2023). Preparatevi a un’invasione dall’interno di Hinomoto con la nuova demo gratuita, tra combattimenti esplosivi, personaggi bizzarri e incontri di dimensioni gigantesche. Tutti i progressi della demo possono essere salvati e trasferiti al gioco completo. Di seguito una panoramica:

Il gioco, che si svolge nell’Hinomoto Netherworld Cluster, basato sulla cultura giapponese, è incentrato sul ronin Fuji e sull’otaku Piririka. Hinomoto è impoverita, gli invasori sono alle porte e lo shogunato Ooedo è corrotto, quindi ci sono diversi problemi da affrontare. Tra gli altri personaggi troviamo Ao, che sostiene di essere la figlia del già citato Fuji; Wey-yasu, uno shogun incompetente; Seefour, una ladra e appassionata di esplosivi; l’arma umanoide Suisen, che può anche vedere il futuro; e molto altro ancora. I nostri eroi combatteranno in questo mondo per riconquistare il Bushido perduto. Appariranno molti personaggi disegnati da Takehito Harada e le caratteristiche di rigiocabilità e i sistemi di combattimento over-the-top tipici della serie Disgaea sono stati ulteriormente migliorati. I protagonisti, il samurai errante Fuji e la ragazza otaku Piririka, combatteranno dunque attraverso il mondo per riconquistare la povera Hinomoto dagli invasori e rovesciare lo shogunato Ooedo. È stato inoltre aggiunto un nuovo sistema di combattimento con Dodeka MAX, che fa sì che i personaggi diventino giganti. Permette di sconfiggere più nemici contemporaneamente e di aprire grandi scrigni. Anche i nemici possono usarlo. La reincarnazione dei personaggi ritorna, ma anche gli oggetti possono reincarnarsi per potenziarli. Alcuni effetti includono spade che guariscono se mangiate o pantofole che possono essere trasformate in bastoni. Oltre a sette tipi di armi e abilità, ci saranno anche 45 personaggi generici, il numero maggiore nella storia della serie. Un’altra novità è l’aggiunta delle battaglie classificate per giocare online in PvP.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless arriverà il 6 ottobre 2023 su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC.