Lies of P: pubblicati gli orarii di sblocco del gioco

Chi ha acquistato una copia digitale del tanto atteso Lies of P può leggere la nostra notizia per capire quando effettivamente sarà possibile accedere al souls-like ispirato a Pinocchio. Il team di sviluppo Neowiz ha infatti pubblicato tramite X la mappa con tutti gli orario di sblocco dell’action-RPG (disponibile in calce alla notizia).

In Italia sarà possibile accedere al gioco in base alle versioni o alle piattaforme:

Vi ricordiamo che la data di pubblicazione ufficiale di Lies of P è il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Chiaramente, i possessori della Deluxe Edition vanteranno le già citate 72 ore di accesso anticipato al gioco. Intanto, in attesa delle pubblicazione del titolo vi condividiamo la nostra intervista esclusiva al team di sviluppo del gioco.

Krat will be opening its gates for Early Access soon. Are you armed and prepared to enter the city? #LiesofP

— Lies of P (@Liesofp) September 12, 2023