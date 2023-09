The Chant: il DLC The Gloom Below è disponibile

Per The Chant, il gioco d’azione e avventura horror per giocatore singolo in terza persona ambientato su una remota isola spirituale, è disponibile The Gloom Below, il primo DLC del gioco. Il nuovo DLC offrirà una storia aggiuntiva, abilità potenziate, nuove armi e anche alcuni nuovi nemici, concentrandosi in modo significativo sugli elementi di combattimento e di azione del gioco, regalando molte altre ore di orribile piacere; ogni morte porta i giocatori più vicini alla loro fuga, quindi trovare la giusta strategia sarà essenziale.

Questo contenuto scaricabile è disponibile gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Con l’uscita del DLC gratuito, il gioco principale, The Chant, riceve anche una patch di aggiornamento sostanziale, con modifiche e miglioramenti significativi, tra cui:

Articoli Consigliati Disgaea 7 Vows of the Virtueless: ecco il trailer della Demo Lies of P: pubblicati gli orarii di sblocco del gioco

IA migliorata : i nemici sono ora più attenti e reattivi, rendendo gli incontri più impegnativi e coinvolgenti. Inoltre, i nemici possono ora inseguire ulteriormente i giocatori.

: i nemici sono ora più attenti e reattivi, rendendo gli incontri più impegnativi e coinvolgenti. Inoltre, i nemici possono ora inseguire ulteriormente i giocatori. Miglioramenti al combattimento : i giocatori possono ora sperimentare un sistema di combattimento più raffinato, con un auto-targeting più fluido e reattivo e una meccanica di collisione più accurata sia per gli attacchi dei giocatori che per quelli dei nemici, con il risultato di un’esperienza di combattimento più coinvolgente e divertente.

: i giocatori possono ora sperimentare un sistema di combattimento più raffinato, con un auto-targeting più fluido e reattivo e una meccanica di collisione più accurata sia per gli attacchi dei giocatori che per quelli dei nemici, con il risultato di un’esperienza di combattimento più coinvolgente e divertente. Sistema di esperienza Mente-Corpo-Spirito rivisto: i nemici sono ora classificati in tre tipi distinti: Mente, Corpo o Spirito. I giocatori guadagnano esperienza in queste categorie sconfiggendo i tipi di nemici corrispondenti. Le armi e le abilità infliggono danni maggiori se abbinate alla stessa classe di nemici. Inoltre, i misuratori di salute dei nemici sono codificati a colori in base al tipo di esperienza, aiutando i giocatori a prendere decisioni strategiche.

The Chant è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.