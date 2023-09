Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto Il Tesoro dell’Area Zero: disponibile il DLC La Maschera Turchese

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, i rivoluzionari videogiochi Pokemon che hanno introdotto una svolta open world nella saga di successo, si preparano ad aprire ancora di più i confini della regione di Paldea, con l’arrivo di un nuovo contenuto scaricabile: Il tesoro dell’Area Zero. La prima parte, La maschera turchese, porterà gli allenatori in gita a Nordivia, un luogo immerso in un panorama del tutto inedito, tra montagne e meleti, per vivere la magia delle sue splendide sagre; la seconda parte, Il disco indaco, permetterà invece di provare l’ebbrezza di una nuova esperienza accademica in mezzo all’oceano, esplorando le aule dell’Istituto Mirtillo, dove sarà possibile fare nuove amicizie e affrontare lotte Pokémon mai viste prima.

Il tesoro dell’Area Zero – Parte I: La maschera turchese è disponibile su Nintendo eShop. Grazie a questo DLC, la già variegata esperienza di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto si arricchirà ulteriormente con un viaggio di studio a Verdegiada, dove sarà possibile esplorare la ricca storia locale partecipando a una prova di orientamento che permetterà di ricostruire uno dei racconti più antichi tramandati nella splendida località montana. Tra le tante novità di questo contenuto scaricabile, sarà possibile incontrare nuovi amici e Pokémon come gli eroi Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e il leggendario Ogerpon. Inoltre è stato rilasciato l’aggiornamento 2.0.1 per i due giochi di nona generazione. Potete trovare qui le note complete della nuova patch. Di seguito una panoramica:

Ora potrai bloccare la mini mappa che appare mentre sei sul campo in modo che in alto sia sempre il nord. Puoi farlo premendo due volte la levetta destra mentre hai l’app della mappa aperta per selezionare l’ impostazione App e mini mappe bloccate .

. Abbiamo apportato modifiche al modo in cui le icone dei Pokémon vengono visualizzate nei Box.

Sono state implementate altre correzioni di bug selezionati.

