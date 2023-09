Teaser e nuove immagini per Dino Ranch Ride to the Rescue

Attenzione a tutti i fan degli adorabili dinosauri! Microids ha pubblicato un teaser e le prime immagini del suo prossimo videogioco, Dino Ranch – Ride to the Rescue, basato sulla serie animata prescolare di successo di Boat Rocker, Dino Ranch. Preparati a immergerti in questa epica avventura in cui affronterai emozionanti minigiochi e ti divertirai un mondo con i tuoi Rancheroo preferiti.

Sviluppato da Redox Interactive, Dino Ranch – Ride to the Rescue sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 su Nintendo Switch in edizione fisica e digitale.

Maggiori informazioni su Dino Ranch – Ride to the Rescue:

Le uova di Dino-mite sono scomparse dall’incubatoio e la pace del Ranch è in pericolo. Solo TU puoi aiutare il nostro ruggente trio di Rancheroo Jon, Min e Miguel a cercare le uova rubate e a riportarle al Ranch. Ma attenzione, i dispettosi Tinhorn potrebbero avere a che fare con tutti questi problemi…

Con l’aiuto dei tuoi rancheroo preferiti, intraprendi un viaggio emozionante esplorando il Dino Ranch, completando missioni piene di colpi di scena e covando nuove uova di dinosauro! Corri con Jon, nutri e cura i Dino-mite con Min e costruisci e ripara attrezzi con Miguel per risolvere il mistero delle uova rubate!

Pronto ad affondare gli artigli nel divertimento esplorando il mondo di Dino Ranch e a divertirti come non mai?

Caratteristiche:

UNISCITI AI TUOI EROI PREFERITI: Jon, Min e Miguel per scoprire un mondo pieno di cowboy e dinosauri e giocare a divertenti minigiochi a base di dinosauri!

ESPLORA E AGISCI : corri al fianco di Jon e Blitz mentre sfreccia alla velocità della luce attraverso il ranch e i suoi dintorni. Partecipa a minigiochi dinamici per trovare le uova perdute e mostra le tue incredibili abilità con il lazo!

NUTRI E FAI SCHIUDERE : Calati nei panni di Min e Clover, i dottori dei dinosauri e custodi dell’incubatoio. Mostra il tuo amore e la tua cura per gli adorabili dinosauri mentre li accudisci e prova la gioia di far schiudere le uova appena trovate.

COSTRUISCI E RIPARA : ogni grande avventura richiede ingegno. Collabora con Miguel per costruire e riparare strumenti essenziali e supera gli ostacoli con l’esplosivo Tango e la sua potente forza!

COME NELLA SERIE ANIMATA: Ascolta la voce originale di Pa (detto Bo), capo del Ranch e padre di Jon, Min e Miguel, che narra l’intero gioco. Il titolo, doppiato dall’attore ufficiale in francese, italiano, spagnolo e tedesco, permette anche ai Rancheroos più giovani di divertirsi senza dover leggere.

Dino Ranch Ride to the Rescue sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 su Nintendo Switch in edizione fisica e digitale.