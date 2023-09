Definitely Not Fried Chicken: ecco quando esce dall’accesso anticipato il manageriale sul narcotraffico

Disponibile in accesso anticipato da gennaio, Definitely Not Fried Chicken arriverà con la sua versione 1.0 su Steam il 28 settembre. Per l’occasione il publisher Merge Games ha pubblicato il trailer d’annuncio del manageriale sul narcotraffico sviluppato da Dope Games, utilizzare imprese come copertura (da qui la scelta del titolo). Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Queste le novità in arrivo, come scritto dagli sviluppatori:

Nuova linea di droghe e variazioni (introduzione di …..COCAINA!)

2 (sì, DUE!) nuove attività da gestire in modo del tutto legittimo: provate a gestire il vostro CASINO e il vostro NIGHTCLUB.

Un nuovo veicolo per le consegne su camion – per spostare carichi di droga!

2 nuovi clienti speciali – chi ha fatto entrare qui le suore e il diavolo in persona?!

Un nuovo aggiornamento dell’interfaccia utente

Questa la descrizione dalla pagina Steam:

Definitely Not Fried Chicken è un gioco manageriale come mai visto prima d’ora! Cresci nel campo del narcotraffico utilizzando vere e proprie attività commerciali come copertura e occupandoti di tutte le sfaccettature di questo business.

Caratteristiche principali:

Crea il tuo impero del narcotraffico da cima a fondo, distribuendo marijuana, cocaina, metanfetamina e tanto altro.

Trova un equilibrio tra le tue attività “legali” e quelle di spaccio.

Costruisci e personalizza sia la tua zona di spaccio che le tue attività di copertura.

Migliora i tuoi servizi e l’equipaggiamento dello staff al fine di aumentare la produzione e gli incassi.

Progetta il tuo impero, a partire dai fast food e proseguendo coi nightclub.

Gestisci i tuoi dipendenti: assumili, licenziali, ospitali e soddisfa le loro richieste per ricevere sempre un’ottima prestazione lavorativa in cambio.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la realease della versione completa di Definitely Not Fried Chicken.